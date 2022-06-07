Российские оккупанты ночью обстреляли Николаевскую область, погибли два человека

В результате массированного обстрела Баштанка погибли два человека, еще двое получили ранения.
Всего за прошедшие сутки в Николаевской области пострадали 19 человек. Детей среди раненных нет.
Обстрелы со стороны российских захватчиков зафиксированы в Баштанском и Николаевском районах области. Также оккупанты наносили удары и по Николаеву.
"В основном повреждены жилые, административные, социальные и хозяйственные здания, среди которых есть амбулатория и школа", – отметила Замазеева.
В николаевских больницах сейчас находятся 274 человека, пострадавших от обстрелов. Еще 152 потерпевших получили помощь амбулаторно.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
16 марта глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.
В то же время российские войска продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области.