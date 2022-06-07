Российские оккупанты ночью обстреляли Николаевскую область, погибли два человека

Обстрелы со стороны российских захватчиков зафиксированы в Баштанском и Николаевском районах области Фото: Ганна Замазєєва // Миколаївська обласна рада / Telegram

В результате массированного обстрела Баштанка погибли два человека, еще двое получили ранения.

Всего за прошедшие сутки в Николаевской области пострадали 19 человек. Детей среди раненных нет.

Обстрелы со стороны российских захватчиков зафиксированы в Баштанском и Николаевском районах области. Также оккупанты наносили удары и по Николаеву.

"В основном повреждены жилые, административные, социальные и хозяйственные здания, среди которых есть амбулатория и школа", – отметила Замазеева.

В николаевских больницах сейчас находятся 274 человека, пострадавших от обстрелов. Еще 152 потерпевших получили помощь амбулаторно.

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