Под Харьковом задержан агент ФСБ, сдававший врагу позиции ВСУ – СБУ

"По заданию своей кураторши мужчина фиксировал места дислокации подразделений ВСУ и других военных формирований на территории области. Среди прочего врага интересовали координаты блокпостов и военные укрепления", – говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, спецназ СБУ задержал мужчину, когда он ехал выполнять очередную задачу.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Верховная Рада 24 марта ввела уголовную ответственность за публикацию информации о перемещении ВСУ и вооружений. С 27 марта изменения вступили в силу. Закон предполагает наказание в виде лишения свободы, в зависимости от сопутствующих обстоятельств, на срок от трех до 12 лет.