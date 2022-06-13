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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Харьковом задержан агент ФСБ, сдававший врагу позиции ВСУ – СБУ

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Задержанного подозревают в том, что он отправлял россиянам координаты украинских блокпостов и военных укреплений
Задержанного подозревают в том, что он отправлял россиянам координаты украинских блокпостов и военных укреплений
Скриншот: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины заявила о задержании в пригороде Харькова местного жителя, которого ФСБ завербовала через интернет. Сообщение опубликовал в Telegram пресс-центр СБУ.

"По заданию своей кураторши мужчина фиксировал места дислокации подразделений ВСУ и других военных формирований на территории области. Среди прочего врага интересовали координаты блокпостов и военные укрепления", – говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, спецназ СБУ задержал мужчину, когда он ехал выполнять очередную задачу.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Верховная Рада 24 марта ввела уголовную ответственность за публикацию информации о перемещении ВСУ и вооружений. С 27 марта изменения вступили в силу. Закон предполагает наказание в виде лишения свободы, в зависимости от сопутствующих обстоятельств, на срок от трех до 12 лет.

Теги: СБУ, ФСБ, Харьковская область, блокпост, война России против Украины, задержание, Служба безопасности Украины
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