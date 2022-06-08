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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жителя Одесской области будут судить по обвинению в сотрудничестве с ФСБ РФ

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Обвинительный акт передан в суд
Обвинительный акт передан в суд
Фото: gp.gov.ua

Жителя Одесской области будут судить по обвинению в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности РФ. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Мужчина добровольно согласился сотрудничать с представителями ФСБ РФ. Еще в прошлом году он направил российским кураторам информацию о ходе совместных военных учений НАТО и Украины "Си Бриз". А с 24 февраля по 10 марта 2022 года обвиняемый лично объезжал местность в Одессе и области, проводил фото- и видеофиксацию координат расположения блокпостов, количества и вооружения личного состава Вооруженных сил Украины, правоохранительных органов и территориальной обороны. Собранные данные передавал представителям российской спецслужбы с помощью одного из мессенджеров", – говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что мужчина был задержан при выполнении очередного задания врага.

Во время обыска у него изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, в частности – автомат Калашникова, пистолет Макарова, более 1100 военных патронов, корпус ручной осколочной гранаты РГ-42, два корпуса осколочных гранат Ф-1 и другое.

Подозреваемый арестован. В суд направлен обвинительный акт по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, ФСБ, Одесская область, госизмена, война России против Украины
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