Из названия театра в Одессе уберут слово "русский"

"Депутаты поддержали проект решения об изменении названия коммунального предприятия "Одесский областной академический русский драматический театр". В связи с военной агрессией РФ работники театра выступили с инициативой избавиться от слова "русский" в названии", – говорится в сообщении.
Коллектив театра обратился к облсовету 2 марта.
"В это трудное для страны время коллектив театра выходит с просьбой к депутатам областного совета сменить название театра на "Одесский областной академический драматический театр", – указано на его сайте.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Ракетным обстрелам подвергается и Одесская область.