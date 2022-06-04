Из названия театра в Одессе уберут слово "русский"

"Депутаты поддержали проект решения об изменении названия коммунального предприятия "Одесский областной академический русский драматический театр". В связи с военной агрессией РФ работники театра выступили с инициативой избавиться от слова "русский" в названии", – говорится в сообщении.

Коллектив театра обратился к облсовету 2 марта.

"В это трудное для страны время коллектив театра выходит с просьбой к депутатам областного совета сменить название театра на "Одесский областной академический драматический театр", – указано на его сайте.