Украинские военные сообщили об уничтожении на изюмском направлении российского вертолета Ка-52

"Сегодня после обеда на изюмском направлении Харьковской области зенитно-ракетный дивизион холодноярцев уничтожил боевой вертолет Ка-52 российских захватчиков", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, вражеский вертолет упал на временно оккупированной территории между населенными пунктами Сулиговка и Долгенькое.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией", а ее целью президент России Владимир Путин называл некие "денацификацию" и "демилитаризацию".

По состоянию на 13 июня российская армия потеряла в Украине около 32,3 тыс. человек личного состава, 213 самолетов и 178 вертолетов, а также другую технику.