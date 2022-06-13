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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Около 200 тел украинских защитников "Азовстали" остаются в Мариуполе – экс-командир "Азова"

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Жорин рассказал, что среди доставленных в Киев погибших воинов есть представители всех подразделений, защищавших Мариуполь
Жорин рассказал, что среди доставленных в Киев погибших воинов есть представители всех подразделений, защищавших Мариуполь
Фото: nationalcorps.org

Переговоры о возвращении на подконтрольную Украине территорию тел украинских военных, погибших во время осады оккупантами завода "Азовсталь", продолжаются. Об этом сообщил 12 июня сокомандир полка Сил специальных операций ВСУ "Азов Киев", бывший командир полка Нацгвардии "Азов" Максим Жорин в Telegram.

Жорин отметил, что в результате двух обменов более 200 тел украинских военных, погибших на "Азовстали", было отправлено в Киев. 

Первый обмен проходил по формуле "160 на 160", и был, по информации Жорина, крупнейшим на данный момент обменом погибшими между Украиной и РФ. В результате второго обмена, по словам Жорина, удалось забрать почти 60 тел погибших украинских защитников. 

"Еще почти столько же тел надо вернуть, почти столько же тел находится в Мариуполе. Переговоры о дальнейших обменах, о возвращении всех тел домой продолжаются. Абсолютно все тела должны быть возвращены, и над этим мы будем работать", – сказал военный.

Говоря о погибших, уже доставленных в Киев, Жорин сказал, что около трети из них – погибшие бойцы "Азова", остальные – представители всех подразделений, защищавших Мариуполь: морпехи, пограничники, полицейские, сотрудники СБУ. Это можно определить по форме и шевронам.

Визуальное опознание тел погибших бойцов, по словам Жорина, невозможно. Требуется ряд экспертиз, проведение которых может занять несколько месяцев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 июня на передовой в Запорожской области состоялся обмен останками погибших военных между Украиной и РФ. Он прошел в формате "160 на 160". По меньшей мере 52 из этих тел считаются останками бойцов полка "Азов". Тела погибших доставили в Киев для экспертиз и опознания. 

8 июня в Минреинтеграции сообщили о еще одном проведенном обмене погибшими, по формуле "50 на 50". Уточнялось, что из 50 погибших украинских военных 37 – защитники "Азовстали". Дату проведения обмена в ведомстве не назвали. 

По информации ГУР Минобороны на 7 июня, уже удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию 210 погибших защитников Мариуполя.

Теги: военные, Мариуполь, полк Азов, Азовсталь, война России против Украины, погибшие, Максим Жорин
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