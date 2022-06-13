Около 200 тел украинских защитников "Азовстали" остаются в Мариуполе – экс-командир "Азова"

Жорин рассказал, что среди доставленных в Киев погибших воинов есть представители всех подразделений, защищавших Мариуполь Фото: nationalcorps.org

Жорин отметил, что в результате двух обменов более 200 тел украинских военных, погибших на "Азовстали", было отправлено в Киев.

Первый обмен проходил по формуле "160 на 160", и был, по информации Жорина, крупнейшим на данный момент обменом погибшими между Украиной и РФ. В результате второго обмена, по словам Жорина, удалось забрать почти 60 тел погибших украинских защитников.

"Еще почти столько же тел надо вернуть, почти столько же тел находится в Мариуполе. Переговоры о дальнейших обменах, о возвращении всех тел домой продолжаются. Абсолютно все тела должны быть возвращены, и над этим мы будем работать", – сказал военный.

Говоря о погибших, уже доставленных в Киев, Жорин сказал, что около трети из них – погибшие бойцы "Азова", остальные – представители всех подразделений, защищавших Мариуполь: морпехи, пограничники, полицейские, сотрудники СБУ. Это можно определить по форме и шевронам.

Визуальное опознание тел погибших бойцов, по словам Жорина, невозможно. Требуется ряд экспертиз, проведение которых может занять несколько месяцев.

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