Мариупольцев во время фильтрации избивают и отнимают у них детей – Бойченко

По его словам, оккупационная администрация создает такие условия, чтобы жители Мариуполя не смогли выехать на подконтрольную Украине территорию. В частности, они вынуждены проходить фильтрационные лагеря, после которых могут ехать только в Российскую Федерацию.

Мэр Мариуполя сообщил, что с подобной процедурой пришлось столкнуться его крестной матери.

"Из школы №56 ее принудительно забрали чеченцы и привезли в Безыменное, где она ждала фильтрацию месяц. Потом она доехала в Ростов, потом – в Эстонию, а оттуда – в Украину. Над ними издевались, их не кормили. Они не имели определенных условий и очень долго проходили эту фильтрацию", – подчеркнул мэр Мариуполя.

Вокруг города, как утверждает Бойченко, на сегодня функционирует четыре фильтрационных лагеря. Были также зафиксированы случаи, когда оккупанты пытались похитить детей на глазах у родителей. По словам Бойченко, руководителя одного из предприятий с женой и маленьким ребенком принудительно депортировали в Россию.

"Россияне по этим спискам смотрят, кто эти люди, и видят, что у них старший ребенок. А старшая дочь работает в правоохранительных органах. Они увидели это и сказали: "Вы воспитали нацистку и мы забираем этого вашего ребенка, чтобы вы не воспитывали еще одну нацистку". Они забрали ее, но отец бросился в драку", – продолжил Бойченко и добавил, что мужчину сильно избили, но через время вернули малыша.

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