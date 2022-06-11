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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мариупольцев во время фильтрации избивают и отнимают у них детей – Бойченко

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Мариуполь сейчас временно оккупирован россиянами
Мариуполь сейчас временно оккупирован россиянами
Фото: EPA

Российские военные заставляют жителей оккупированного Мариуполя Донецкой области проходить фильтрацию, а также избивают гражданских и не кормят их. Об этом 10 июня в эфире национального телемарафона сообщил городской голова Вадим Бойченко, его цитирует "Фокус".

По его словам, оккупационная администрация создает такие условия, чтобы жители Мариуполя не смогли выехать на подконтрольную Украине территорию. В частности, они вынуждены проходить фильтрационные лагеря, после которых могут ехать только в Российскую Федерацию.

Мэр Мариуполя сообщил, что с подобной процедурой пришлось столкнуться его крестной матери.

"Из школы №56 ее принудительно забрали чеченцы и привезли в Безыменное, где она ждала фильтрацию месяц. Потом она доехала в Ростов, потом – в Эстонию, а оттуда – в Украину. Над ними издевались, их не кормили. Они не имели определенных условий и очень долго проходили эту фильтрацию", – подчеркнул мэр Мариуполя.

Вокруг города, как утверждает Бойченко, на сегодня функционирует четыре фильтрационных лагеря. Были также зафиксированы случаи, когда оккупанты пытались похитить детей на глазах у родителей. По словам Бойченко, руководителя одного из предприятий с женой и маленьким ребенком принудительно депортировали в Россию.

"Россияне по этим спискам смотрят, кто эти люди, и видят, что у них старший ребенок. А старшая дочь работает в правоохранительных органах. Они увидели это и сказали: "Вы воспитали нацистку и мы забираем этого вашего ребенка, чтобы вы не воспитывали еще одну нацистку". Они забрали ее, но отец бросился в драку", – продолжил Бойченко и добавил, что мужчину сильно избили, но через время вернули малыша.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом  и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Полностью под контроль оккупантов Мариуполь перешел после 20 мая, когда завершилась эвакуация украинских защитников с территории комбината "Азовсталь".

По информации украинских военных, оккупанты убили около 25 тыс. человек.  Мэр Бойченко 3 июня заявил, что по осторожным оценкам жертвами российского вторжения в Мариуполе стали более 20 тыс. человек.

Кроме того, россияне препятствовали эвакуации жителей города на подконтрольную правительству территорию Украины, насильно депортируя население в Россию и на территорию, контролируемую группировкой "ДНР", а также предварительно подвергая "фильтрации".

3 июня Бойченко рассказал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожены полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

4 июня советник Бойченко Петр Андрющенко сообщил в Telegram, что оккупанты начали сносить поврежденные обстрелами дома. "Вчера после обнародования данных о телах погибших под завалами оккупанты приступили к прямому сносу домов без разбора завалов. Первые дома по проспекту Единства, 56–60 с усиленной охраной с привлечением "государственных волонтеров" снесены. Россияне уничтожают доказательства, не тратя больше времени на поиск погибших в разрушенных домах", – написал он.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, война, Мариуполь, война России против Украины, Вадим Бойченко, российские оккупанты
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