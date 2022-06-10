В Херсоне, вероятно, критическая нехватка лекарств, а в Мариуполе существует риск крупной вспышки холеры – сводка британской разведки

"Россия изо всех сил пытается предоставить основные коммунальные услуги населению на оккупированных территориях. Но доступ к безопасной питьевой воде остается непостоянным, в то время как продолжаются серьезные перебои в телефонной связи и интернет-услугах", – говорится в ежедневной сводке ведомства.
"В Херсоне, вероятно, критическая нехватка лекарств, а в Мариуполе (Донецкая область) существует риск крупной вспышки холеры. Единичные случаи заболевания холерой регистрируются с мая", – написано в сообщении.
По данным разведки, медицинские услуги в Мариуполе, вероятно, уже близки к коллапсу и возможная эпидемия еще больше усугубит ситуацию.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 June 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) June 10, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/eMOeSJOmbI
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/IncUIxawpK
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Полностью под контроль оккупантов Мариуполь перешел после 20 мая, когда завершилась эвакуация украинских защитников с территории комбината "Азовсталь".
По информации украинских военных, оккупанты убили около 25 тыс. человек. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко 3 июня заявил, что, по "осторожным оценкам", жертвами российского вторжения в Мариуполе стали более 20 тыс. человек.
3 июня Бойченко рассказал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.
Российские оккупанты хотят закрыть Мариуполь из-за возможной вспышки холеры. Об этом советник мэра города Петр Андрющенко сообщил в ходе национального телемарафона 6 июня. "Из всех сценариев борьбы с эпидемией, по нашему мнению, Россия выбрала самый циничный: просто закрыть людей в городе, оставить все как есть – кто выживет, тот выживет", – сказал он. Андрющенко сообщил, что в Мариуполе проблемы с питьевой водой – уровень воды в природных источниках с наступлением лета уменьшился и еще уменьшится, поэтому люди получают воду "в лучшем случае раз в два дня".