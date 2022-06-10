В Херсоне, вероятно, критическая нехватка лекарств, а в Мариуполе существует риск крупной вспышки холеры – сводка британской разведки

"Россия изо всех сил пытается предоставить основные коммунальные услуги населению на оккупированных территориях. Но доступ к безопасной питьевой воде остается непостоянным, в то время как продолжаются серьезные перебои в телефонной связи и интернет-услугах", – говорится в ежедневной сводке ведомства.

"В Херсоне, вероятно, критическая нехватка лекарств, а в Мариуполе (Донецкая область) существует риск крупной вспышки холеры. Единичные случаи заболевания холерой регистрируются с мая", – написано в сообщении.

По данным разведки, медицинские услуги в Мариуполе, вероятно, уже близки к коллапсу и возможная эпидемия еще больше усугубит ситуацию.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 June 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/IncUIxawpK — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) June 10, 2022