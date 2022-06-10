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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне, вероятно, критическая нехватка лекарств, а в Мариуполе существует риск крупной вспышки холеры – сводка британской разведки

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В Мариуполе сильные перебои с чистой питьевой водой и связью
В Мариуполе сильные перебои с чистой питьевой водой и связью

Российские военные не справляются с жизнеобеспечением в оккупированных частях Донецкой и Херсонской областей, об этом сообщает в Twitter разведка министерства обороны Великобритании.

"Россия изо всех сил пытается предоставить основные коммунальные услуги населению на оккупированных территориях. Но доступ к безопасной питьевой воде остается непостоянным, в то время как продолжаются серьезные перебои в телефонной связи и интернет-услугах", – говорится в ежедневной сводке ведомства.

"В Херсоне, вероятно, критическая нехватка лекарств, а в Мариуполе (Донецкая область) существует риск крупной вспышки холеры. Единичные случаи заболевания холерой регистрируются с мая", – написано в сообщении.

По данным разведки, медицинские услуги в Мариуполе, вероятно, уже близки к коллапсу и возможная эпидемия еще больше усугубит ситуацию.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Полностью под контроль оккупантов Мариуполь перешел после 20 мая, когда завершилась эвакуация украинских защитников с территории комбината "Азовсталь".

По информации украинских военных, оккупанты убили около 25 тыс. человек. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко 3 июня заявил, что, по "осторожным оценкам", жертвами российского вторжения в Мариуполе стали более 20 тыс. человек.

3 июня Бойченко рассказал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

Российские оккупанты хотят закрыть Мариуполь из-за возможной вспышки холеры. Об этом советник мэра города Петр Андрющенко сообщил в ходе национального телемарафона 6 июня. "Из всех сценариев борьбы с эпидемией, по нашему мнению, Россия выбрала самый циничный: просто закрыть людей в городе, оставить все как есть – кто выживет, тот выживет", – сказал он. Андрющенко сообщил, что в Мариуполе проблемы с питьевой водой – уровень воды в природных источниках с наступлением лета уменьшился и еще уменьшится, поэтому люди получают воду "в лучшем случае раз в два дня".

Теги: Россия, Херсон, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, разведка, война России против Украины, российские оккупанты
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