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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе тела вывозят на полигоны вместе с развалинами домов – городской голова Бойченко

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Бойченко: Почти под каждым разрушенным зданием от 50 до 100 убитых
Бойченко: Почти под каждым разрушенным зданием от 50 до 100 убитых
Фото: ЕРА

В Мариуполе (Донецкая область) оккупанты сносят разбомбленные дома без разбора завалов и тела убитых вместе с бетоном вывозят на полигоны твердых бытовых отходов, об этом городской голова Мариуполя Вадим Бойченко сообщил 10 июня в Telegram.

По его информации, машины с останками выгружаются на Левобережном ТБО и на полигоне в Приморском районе, выведенном из эксплуатации еще в 2008 году.

Сначала оккупанты привлекали к разбору завалов жителей города, но, увидев реальное количество погибших, отстранили местное население, работы продолжили "спасатели" "ДНР", говорится в сообщении мэра.

"Сейчас они даже не пытаются доставать тела, просто сносят дома и увозят завалы вместе с убитыми мариупольцами. Почти под каждым разрушенным зданием от 50 до 100 убитых, а в Мариуполе уничтожили 1300 многоэтажных домов. Поэтому реальные цифры убитых в городе, к сожалению, могут оказаться намного выше, чем мы сообщали", – пишет Бойченко

Журналист и режиссер Александра Далсбаек, сотрудничающая с французским телевидением и информационными агентствами, опубликовала накануне в Twitter видео, снятое из машины, которая почти две минуты едет вдоль большого захоронения с одинаковыми деревянными крестами и табличками. 

"На прошлой неделе мы посетили одно из кладбищ в Мариуполе. Мы видели там тысячи недавних могил, одну за одной. На этой стороне кладбища их число превышало 3 тыс. человек", – подписано видео журналистки.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом  и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Полностью под контроль оккупантов Мариуполь перешел после 20 мая, когда завершилась эвакуация украинских защитников с территории комбината "Азовсталь".

По информации украинских военных, оккупанты убили около 25 тыс. человек.  Мэр Бойченко 3 июня заявил, что по осторожным оценкам жертвами российского вторжения в Мариуполе стали более 20 тыс. человек.

Кроме того, россияне препятствовали эвакуации жителей города на подконтрольную правительству территорию Украины, насильно депортируя население в Россию и на территорию, контролируемую группировкой "ДНР", а также предварительно подвергая "фильтрации".

3 июня Бойченко рассказал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожены полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

4 июня советник Бойченко Петр Андрющенко сообщил в Telegram, что оккупанты начали сносить поврежденные обстрелами дома. "Вчера после обнародования данных о телах погибших под завалами оккупанты приступили к прямому сносу домов без разбора завалов. Первые дома по проспекту Единства, 56–60 с усиленной охраной с привлечением "государственных волонтеров" снесены. Россияне уничтожают доказательства, не тратя больше времени на поиск погибших в разрушенных домах", – написал он.
Теги: Донецкая область, оккупация, Мариуполь, вторжение, жертвы, война России против Украины, Вадим Бойченко, разрушения
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