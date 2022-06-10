В Мариуполе тела вывозят на полигоны вместе с развалинами домов – городской голова Бойченко

Бойченко: Почти под каждым разрушенным зданием от 50 до 100 убитых Фото: ЕРА

По его информации, машины с останками выгружаются на Левобережном ТБО и на полигоне в Приморском районе, выведенном из эксплуатации еще в 2008 году.

Сначала оккупанты привлекали к разбору завалов жителей города, но, увидев реальное количество погибших, отстранили местное население, работы продолжили "спасатели" "ДНР", говорится в сообщении мэра.

"Сейчас они даже не пытаются доставать тела, просто сносят дома и увозят завалы вместе с убитыми мариупольцами. Почти под каждым разрушенным зданием от 50 до 100 убитых, а в Мариуполе уничтожили 1300 многоэтажных домов. Поэтому реальные цифры убитых в городе, к сожалению, могут оказаться намного выше, чем мы сообщали", – пишет Бойченко

Журналист и режиссер Александра Далсбаек, сотрудничающая с французским телевидением и информационными агентствами, опубликовала накануне в Twitter видео, снятое из машины, которая почти две минуты едет вдоль большого захоронения с одинаковыми деревянными крестами и табличками.

"На прошлой неделе мы посетили одно из кладбищ в Мариуполе. Мы видели там тысячи недавних могил, одну за одной. На этой стороне кладбища их число превышало 3 тыс. человек", – подписано видео журналистки.

Nous nous sommes rendus la semaine dernière dans l'un des cimetières de #Marioupol. Nous y avons vu des milliers de tombes récentes, surmontées d'un numéro. De ce côté du cimetière les numéros allaient au-delà de 3000 @infofrance2 @franceinfo @FranceTVMoscou @lacroixluc #Mariupol pic.twitter.com/KBORDwMsJD — Alexandra Dalsbaek (@alexdalsbaek) June 9, 2022