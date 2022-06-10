В Мариуполе тела вывозят на полигоны вместе с развалинами домов – городской голова Бойченко

По его информации, машины с останками выгружаются на Левобережном ТБО и на полигоне в Приморском районе, выведенном из эксплуатации еще в 2008 году.
Сначала оккупанты привлекали к разбору завалов жителей города, но, увидев реальное количество погибших, отстранили местное население, работы продолжили "спасатели" "ДНР", говорится в сообщении мэра.
"Сейчас они даже не пытаются доставать тела, просто сносят дома и увозят завалы вместе с убитыми мариупольцами. Почти под каждым разрушенным зданием от 50 до 100 убитых, а в Мариуполе уничтожили 1300 многоэтажных домов. Поэтому реальные цифры убитых в городе, к сожалению, могут оказаться намного выше, чем мы сообщали", – пишет Бойченко
Журналист и режиссер Александра Далсбаек, сотрудничающая с французским телевидением и информационными агентствами, опубликовала накануне в Twitter видео, снятое из машины, которая почти две минуты едет вдоль большого захоронения с одинаковыми деревянными крестами и табличками.
"На прошлой неделе мы посетили одно из кладбищ в Мариуполе. Мы видели там тысячи недавних могил, одну за одной. На этой стороне кладбища их число превышало 3 тыс. человек", – подписано видео журналистки.
Nous nous sommes rendus la semaine dernière dans l'un des cimetières de #Marioupol. Nous y avons vu des milliers de tombes récentes, surmontées d'un numéro. De ce côté du cimetière les numéros allaient au-delà de 3000 @infofrance2 @franceinfo @FranceTVMoscou @lacroixluc #Mariupol pic.twitter.com/KBORDwMsJD— Alexandra Dalsbaek (@alexdalsbaek) June 9, 2022
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Полностью под контроль оккупантов Мариуполь перешел после 20 мая, когда завершилась эвакуация украинских защитников с территории комбината "Азовсталь".
По информации украинских военных, оккупанты убили около 25 тыс. человек. Мэр Бойченко 3 июня заявил, что по осторожным оценкам жертвами российского вторжения в Мариуполе стали более 20 тыс. человек.
Кроме того, россияне препятствовали эвакуации жителей города на подконтрольную правительству территорию Украины, насильно депортируя население в Россию и на территорию, контролируемую группировкой "ДНР", а также предварительно подвергая "фильтрации".
3 июня Бойченко рассказал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожены полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.4 июня советник Бойченко Петр Андрющенко сообщил в Telegram, что оккупанты начали сносить поврежденные обстрелами дома. "Вчера после обнародования данных о телах погибших под завалами оккупанты приступили к прямому сносу домов без разбора завалов. Первые дома по проспекту Единства, 56–60 с усиленной охраной с привлечением "государственных волонтеров" снесены. Россияне уничтожают доказательства, не тратя больше времени на поиск погибших в разрушенных домах", – написал он.