"Я видел, как сквозь рану бьется сердце ребенка". Парамедик из Мариуполя рассказал свою историю музею "Голоса Мирных"

Чорнобривец после 22 дней работы в больнице Мариуполя эвакуировался из города, но уверен, что еще вернется Скриншот: civilvoicesmuseum.org

По словам медика, его первым пациентом оказался мужчина, который получил ранение, находясь в своем доме, – "прилетело", когда смотрел телевизор.

Чорнобривец рассказал, что наибольшим потрясением для него стала раненая семилетняя девочка с отверстием в теле.

"Я видел, как сквозь рану бьется сердце ребенка, – признался медик. – Каждый знал свою работу – и это спасло. Девочка жива, с ней все хорошо. Я приезжал в больницу, и она передала мне свой рисунок".

Чорнобривец рассказал, что однажды потерял над собой контроль, когда в госпиталь привезли тяжело раненного 16-летнего подростка без сознания с травматически ампутированными конечностями, истекавшего кровью.

"Я реанимирую и кричу: "Давайте что-нибудь делать!" Меня оттащили. Все понимали, что он уже приехал мертвый. Пацану 16 лет, вся жизнь была впереди", – поделился он воспоминаниями.

Спустя 22 дня работы Сергей эвакуировался из Мариуполя, но уверен, что вернется в город после его освобождения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)