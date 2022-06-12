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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Я видел, как сквозь рану бьется сердце ребенка". Парамедик из Мариуполя рассказал свою историю музею "Голоса Мирных"

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Чорнобривец после 22 дней работы в больнице Мариуполя эвакуировался из города, но уверен, что еще вернется
Чорнобривец после 22 дней работы в больнице Мариуполя эвакуировался из города, но уверен, что еще вернется
Скриншот: civilvoicesmuseum.org

Парамедик экстренной медицинской помощи Сергей Чорнобривец после полномасштабного вторжения РФ в Украину пришел в одну из больниц Мариуполя и отработал там 22 дня подряд, оказывая помощь пострадавшим от российских оккупантов мирным жителям. Свою историю он рассказал для музея "Голоса Мирных", ее можно посмотреть и послушать по ссылке.

По словам медика, его первым пациентом оказался мужчина, который получил ранение, находясь в своем доме,  "прилетело", когда смотрел телевизор. 

Чорнобривец рассказал, что наибольшим потрясением для него стала раненая семилетняя девочка с отверстием в теле.

"Я видел, как сквозь рану бьется сердце ребенка, – признался медик. – Каждый знал свою работу – и это спасло. Девочка жива, с ней все хорошо. Я приезжал в больницу, и она передала мне свой рисунок". 

Чорнобривец рассказал, что однажды потерял над собой контроль, когда в госпиталь привезли тяжело раненного 16-летнего подростка без сознания с травматически ампутированными конечностями, истекавшего кровью.

"Я реанимирую и кричу: "Давайте что-нибудь делать!" Меня оттащили. Все понимали, что он уже приехал мертвый. Пацану 16 лет, вся жизнь была впереди", – поделился он воспоминаниями.

Спустя 22 дня работы Сергей эвакуировался из Мариуполя, но уверен, что вернется в город после его освобождения. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова  уникальный онлайн-музей, самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, которые стали жертвами или свидетелями войны. Архив музея насчитывает уже более 15 тысяч историй из первых уст, собранных с 2014 года.

Рассказать свою историю можно следующим образом:

  • написать историю на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться;
  • посетить портал музея и нажать "Рассказать историю";
  • позвонить на бесплатную горячую линию 0(800)509-001.
Теги: медицина, война, Мариуполь, жертвы, обстрелы, война России против Украины, больницы
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