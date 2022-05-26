"В моем доме уцелел только рояль": Ирина Билык поделилась своей историей с музеем "Голоса Мирных"

Ирина Билык: Я очень долго не рассказывала своим поклонникам, что у меня почти месяц жили рашисты Скриншот: civilvoicesmuseum.org

"Я проснулась от того, что няня моего сына кричала: "Ира, началась война!" – так певица Ирина Билык вспоминает утро 24 февраля. – Я не сразу поверила в то, что жизнь моя, моей семьи, многих украинцев навсегда изменится".

Через несколько часов она была уже в машине с ребенком – не зная, куда едет и что дальше. Не догадываясь, что дом ее скоро займут оккупанты.

"Я очень долго не рассказывала своим поклонникам, что у меня почти месяц жили рашисты", – признается Ирина.

Певица не сочла уместным рассказывать об ограблении и порче имущества на фоне того, что в Украине убивают людей. Она отметила, что только надеялась, что стены дома уцелеют. Когда Ирине показали то, что оккупанты сделали с ее жильем, артистка была шокирована. Целым остался только ее дорогой и красивый рояль, все остальное было сломано, испорчено и разрушено.

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