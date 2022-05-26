Бульвар Шоубиз
 
26 мая, 2022
 
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"В моем доме уцелел только рояль": Ирина Билык поделилась своей историей с музеем "Голоса Мирных"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ирина Билык: Я очень долго не рассказывала своим поклонникам, что у меня почти месяц жили рашисты
Ирина Билык: Я очень долго не рассказывала своим поклонникам, что у меня почти месяц жили рашисты
Скриншот: civilvoicesmuseum.org

После победы Украины, в которой Билык уверена, она планирует накрыть стол у себя дома и пригласить друзей, чтобы встретиться и вспомнить все, что произошло. А еще обещает дать все концерты, которые не состоялись из-за войны. Свою историю певица рассказала для музея "Голоса Мирных", ее можно посмотреть и послушать по ссылке.

"Я проснулась от того, что няня моего сына кричала: "Ира, началась война!" – так певица Ирина Билык вспоминает утро 24 февраля. – Я не сразу поверила в то, что жизнь моя, моей семьи, многих украинцев навсегда изменится".

Через несколько часов она была уже в машине с ребенком – не зная, куда едет и что дальше. Не догадываясь, что дом ее скоро займут оккупанты.

"Я очень долго не рассказывала своим поклонникам, что у меня почти месяц жили рашисты", – признается Ирина.

Певица не сочла уместным рассказывать об ограблении и порче имущества на фоне того, что в Украине убивают людей. Она отметила, что только надеялась, что стены дома уцелеют. Когда Ирине показали то, что оккупанты сделали с ее жильем, артистка была шокирована. Целым остался только ее дорогой и красивый рояль, все остальное было сломано, испорчено и разрушено.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ирина Билык является послом музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это уникальный онлайн-музей, самый большой в мире архив историй мирных жителей нашей страны, ставших жертвами или свидетелями войны. Архив музея насчитывает уже более 15 тысяч историй из первых уст, собранных с 2014 года.

Рассказать свою историю можно следующим образом:

  • написать историю на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться;
  • посетить портал музея и нажать "Рассказать историю";
  • позвонить на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001.
Теги: война России против Украины, Ирина Билык, певица, дом
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