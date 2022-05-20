  "Деньги этот концерт не принесет. Он просто такую тень бросил на меня". Билык высказалась о гастролирующем в РФ экс-супруге Ахмадове

Билык об Ахмадове: Ключевое слово в этом всем – что это "бывший муж" Фото: Ирина Билык / Facebook

13 мая Билык рассказала, что Ахмадов после нападения РФ на Украину выехал из России, где жил и работал, в Азербайджан, так как друзья предупредили его о возможном аресте из-за осуждения российской агрессии, а 14 мая Ахмадов анонсировал концерт в Москве.

По словам артистки, о концерте бывшего мужа в РФ она узнала из СМИ.

"Ключевое слово в этом всем – что это "бывший муж". Я с ним разошлась полгода назад, и это о многом говорит. У нас уже были разные взгляды на жизнь. Когда началась война, он очень меня поддержал и переживал за сына, за то, как мы чувствуем себя. Но я не слежу за его жизнью, потому что он приезжал к нам раз в год, раз в два года. И я всегда говорила, что даже мой сын не получал поддержки от папы", – рассказала она.

Билык подчеркнула, что своим выступлением в Москве Ахмадов бросил на нее тень.

"Зачем это было делать? Деньги этот концерт не принесет. Он просто такую тень бросил на меня. У нас общий ребенок. Вы понимаете, что сыну нужны и отец, и мать. Но это позор. Для него просто позор. Он ничего мне не сказал, не предупредил. Я бы ему сказала: "Не надо этого делать. Одолжи у кого-то эти средства, но не бросай такую тень на меня и на нашу семью с маленьким сыном", – подытожила она.

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Видео: Ранок з Україною / YouTube

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