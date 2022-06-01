"Жизнь большой семьи умещается в маленький чемодан". Тарабарова поделилась своей историей с музеем "Голоса Мирных"

Тарабарова: Мы очень сильны. У нас есть надежда и она будет рождаться снова и снова Фото: tarabarova / Instagram

По словам артистки, когда начались первые взрыва, она решила, что это грабители лезут в их дом. В ответ услышала от мужа, что грабители лезут не в их дом, а в Украину.

Первые сутки семья пряталась в ванной комнате и комнате для хранения вещей, а на следующий день было принято решение уезжать из Киевской области.

"Вся жизнь огромной семьи за пять минут между обстрелами умещается в маленький чемодан. Вы садитесь и едете в никуда", – поделилась воспоминаниями Тарабарова.

Артистка отметила, что семья добиралась в Ивано-Франковск 34 часы, а когда приехали, их приютили незнакомые люди.

Тарабарова призналась, что ее дети – трехлетний Иван и полуторагодовалая Мария – ежедневно спрашивают, когда они вернутся домой, который уцелел.

Артистка рассказала, что война против российских оккупантов объединила украинцев.

"Посмотрите, как мы все объединились. Нет агрессии – только любовь. Это и есть наша страна. Мы очень сильны. У нас есть надежда и она будет рождаться снова и снова. И я уже пишу песню о нашей победе, – подытожила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)