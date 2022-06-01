"Жизнь большой семьи умещается в маленький чемодан". Тарабарова поделилась своей историей с музеем "Голоса Мирных"

По словам артистки, когда начались первые взрыва, она решила, что это грабители лезут в их дом. В ответ услышала от мужа, что грабители лезут не в их дом, а в Украину.
Первые сутки семья пряталась в ванной комнате и комнате для хранения вещей, а на следующий день было принято решение уезжать из Киевской области.
"Вся жизнь огромной семьи за пять минут между обстрелами умещается в маленький чемодан. Вы садитесь и едете в никуда", – поделилась воспоминаниями Тарабарова.
Артистка отметила, что семья добиралась в Ивано-Франковск 34 часы, а когда приехали, их приютили незнакомые люди.
Тарабарова призналась, что ее дети – трехлетний Иван и полуторагодовалая Мария – ежедневно спрашивают, когда они вернутся домой, который уцелел.
Артистка рассказала, что война против российских оккупантов объединила украинцев.
"Посмотрите, как мы все объединились. Нет агрессии – только любовь. Это и есть наша страна. Мы очень сильны. У нас есть надежда и она будет рождаться снова и снова. И я уже пишу песню о нашей победе, – подытожила она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – уникальный онлайн-музей, самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, которые стали жертвами или свидетелями войны. Архив музея насчитывает уже более 15 тысяч историй из первых уст, собранных с 2014 года.
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