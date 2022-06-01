Бульвар Шоубиз
 
01 июня, 2022
 
Новости

"Жизнь большой семьи умещается в маленький чемодан". Тарабарова поделилась своей историей с музеем "Голоса Мирных"

Тарабарова: Мы очень сильны. У нас есть надежда и она будет рождаться снова и снова
Тарабарова: Мы очень сильны. У нас есть надежда и она будет рождаться снова и снова
Фото: tarabarova / Instagram

Украинская певица Светлана Тарабарова до нападения РФ на Украину вместе с мужем и двумя детьми жила в пригороде Киева неподалеку от Ирпеня, Гостомеля и Бучи. 25 февраля, на второй день войны России против Украины они решили уезжать. Свою историю певица рассказала для музея "Голоса Мирных", ее можно посмотреть и послушать по ссылке

По словам артистки, когда начались первые взрыва, она решила, что это грабители лезут в их дом. В ответ услышала от мужа, что грабители лезут не в их дом, а в Украину.

Первые сутки семья пряталась в ванной комнате и комнате для хранения вещей, а на следующий день было принято решение уезжать из Киевской области.

"Вся жизнь огромной семьи за пять минут между обстрелами умещается в маленький чемодан. Вы садитесь и едете в никуда", – поделилась воспоминаниями Тарабарова. 

Артистка отметила, что семья добиралась в Ивано-Франковск 34 часы, а когда приехали, их приютили незнакомые люди. 

Тарабарова призналась, что ее дети – трехлетний Иван и полуторагодовалая Мария – ежедневно спрашивают, когда они вернутся домой, который уцелел. 

Артистка рассказала, что война против российских оккупантов объединила украинцев.

"Посмотрите, как мы все объединились. Нет агрессии – только любовь. Это и есть наша страна. Мы очень сильны. У нас есть надежда и она будет рождаться снова и снова. И я уже пишу песню о нашей победе, – подытожила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова  уникальный онлайн-музей, самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, которые стали жертвами или свидетелями войны. Архив музея насчитывает уже более 15 тысяч историй из первых уст, собранных с 2014 года.

Рассказать свою историю можно следующим образом:

  • написать историю на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться;
  • посетить портал музея и нажать "Рассказать историю";
  • позвонить на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001.
Теги: война России против Украины, Светлана Тарабарова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля
Елена ПОСКАННАЯ
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Елена ПОСКАННАЯ
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Жизнь большой семьи умещается в маленький чемодан". Тарабарова поделилась своей историей с музеем "Голоса Мирных"
"Жизнь большой семьи умещается в маленький чемодан". Тарабарова поделилась своей историей с музеем "Голоса Мирных"
"Победим рашистов путинистов х...йлофилов". Кондратюк поделился комиксом о поклоннике Путина
"Победим рашистов путинистов х...йлофилов". Кондратюк поделился комиксом о поклоннике Путина
Зеленская показала первые совместные фото с мужем после начала войны
Зеленская показала первые совместные фото с мужем после начала войны
  "Это меня пока сдерживает". Суханов рассказал, почему до сих пор не отказался от российского паспорта
  "Это меня пока сдерживает". Суханов рассказал, почему до сих пор не отказался от российского паспорта
"Пока идет война, каждая из нас живет защитой своих детей". Ефросинина показала совместное фото с дочерью и сыном
"Пока идет война, каждая из нас живет защитой своих детей". Ефросинина показала совместное фото с дочерью и сыном
"Это Россия во всей красе", "Жесть. Маленькие садисты". Гордон показал, как в РФ ребенок в детсаду избил воспитательницу
"Это Россия во всей красе", "Жесть. Маленькие садисты". Гордон показал, как в РФ ребенок в детсаду избил воспитательницу
Служащий в ВСУ Галич сделал селфи перед сном
Служащий в ВСУ Галич сделал селфи перед сном
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руке. Видео
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руке. Видео
"Королева лета". 40-летняя Спирс устроила фотосессию в бикини на пляже
"Королева лета". 40-летняя Спирс устроила фотосессию в бикини на пляже
"Тренд среди бариста". Горбунов показал, как подают кофе во время войны
"Тренд среди бариста". Горбунов показал, как подают кофе во время войны
Арестович: Война – это маниакально-депрессивный психоз. Маниакальная фаза закончилась, началась депрессивная
Арестович: Война – это маниакально-депрессивный психоз. Маниакальная фаза закончилась, началась депрессивная
Жена Макаревича показала, как вместе с мужем отпраздновала свое 38-летие в ресторане 68-этажного израильского небоскреба
Жена Макаревича показала, как вместе с мужем отпраздновала свое 38-летие в ресторане 68-этажного израильского небоскреба
  Дочь Егоровой рассказала, как отец, режиссер Семен Горов отреагировал на ее переезд в США во время войны
  Дочь Егоровой рассказала, как отец, режиссер Семен Горов отреагировал на ее переезд в США во время войны
Виталина Ющенко показала школьные фото 17-летнего сына-выпускника и рассказала, где он учился
Виталина Ющенко показала школьные фото 17-летнего сына-выпускника и рассказала, где он учился
Тополя признался в любви жене, которая переехала в США
Тополя признался в любви жене, которая переехала в США
"Летний режим активирован". Лопес показала первые в этом году фото в бикини
"Летний режим активирован". Лопес показала первые в этом году фото в бикини
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 