"На улице лежат мой сын и муж, а я начинаю петь". История украинки из Мариуполя

Первый взрыв женщина услышала в 2.35 24 февраля, но о том, что началось полномасштабное вторжение, узнала только ближе к 5.00.

Сперва Медведева хотела поехать на работу, но по дороге передумала и отправилась к жившему в центре сыну, который в тот момент болел COVID-19. Когда через несколько дней бомба разрушила железнодорожные пути и поезда уже не ходили, ее сын Денис настоял, чтобы родители переехали к нему.

Со 2 марта в Мариуполе исчезла связь, не было воды, газа. Как говорит Медведева, самое страшное на тот момент было отсутствие информации, когда не знаешь, что происходит.

Семья Медведевой до войны. Фото: radiosvoboda.org



"Муж говорил, что нужно готовиться к самому страшному, потому что мы оказались в ловушке. Каждый выживал как мог. Однажды ребятам удалось набрать воды из колодца, а на другой день уже не пошли, потому что тот колодец обстреляли и убили людей. Несколько раз под обстрелами спускались под мост к реке, а когда возвращались, то не все хотели рассказывать о том, что видели. Но через некоторое время и туда невозможно было ходить –кольцо сжималось", – вспоминает она.

По словам женщины, самое страшное – это обстрелы из самолетов. После каждого вылета – по два взрыва, за ночь было очень много бомбовых ударов. Медведева вспоминает, что видела тела обгоревших людей, лежавшие на улице.

"Мама, это конец, мы не спасемся", – сказал сын вечером 19 марта, когда обстрелы уже не прекращались. За семь лет мы уже привыкли, что в городе все хорошо, все это время он развивался, становился все красивее. Теперь наш Мариуполь превратился в кладбище человеческих жизней. Вокруг пылали дома, в квартире – постоянный дым, пол был усеян мелким стеклом", – говорит украинка.

Позже муж и сын Медведевой решили дежурить, а в случае возгорания какой-нибудь из квартир, где уже никого не было, они выбивали дверь, чтобы потушить пожар и огонь не перекинулся на подъезд. В один из дней сын Медведевой сообщил, что произошел пожар, и они с отцом ушли.

"Было страшно, ребенок с невесткой спали. Я думала, они пойдут сверху посмотреть. И тут забегает муж и кричит: "Дениса убили, его больше нет!" Я не помню, что я кричала, он побежал вперед по лестнице, я – за ним. Дверь была распахнута, и на земле лежал мой сын. Рядом – лужа крови. Муж выскочил и сказал: "Помоги его занести". Я видела, что он скончался. И тут слышу крик позади себя: "Пожалуйста, не оставляйте меня саму, не оставляйте!" Я возвращаюсь и вижу невестку с ребенком на руках. Я понимаю, что ребенок сейчас попадет в зону обстрела, кричу ей: "Спрячься!" Она начинает что-то говорить, я ее заталкиваю в маленькое укрытие, выбегаю к мужу и вижу, как его… Как в него попала пуля, потом другая… Он закричал от первого выстрела и лег рядом с сыном", – вспоминает Медведева.

На крик женщины прибежал сосед, запер ее в доме и не выпускал на улицу. После они поднялись на свой этаж, забрали вещи, а люди помогли им зайти в подвал, где они и остались. Соседи дали женщинам свечу и сделали им кровать.

Погибшие сын и супруг Медведевой. Фото: radiosvoboda.org

"С этого периода я помню только один момент – как внучка очень много плакала. Раньше сын напевал ей песни под гитару – и Каролина засыпала. Так вот я помню, как взяла ребенка на руки, в нескольких метрах на улице лежат мой сын и муж, а я начинаю петь. Я не знаю, как это назвать, я думала, что я ненормальная. Это было как некое безумие", – говорит Медведева.

Три дня они не выходили из подвала. А спустя неделю сосед сообщил, что к телам родных Медведевой пришли военные (РФ или "ДНР", женщина точно не знает). Они отдали ей документы родных, погрузили их тела в грузовик и уехали. Женщина до сих пор не знает, что произошло с телами.

1 апреля она решила, что нужно бежать из города, и вышла из укрытия в поисках машины. Спустя несколько часов столкнулась с авто с надписью "пресса" и попросила отвезти их к лагерю беженцев, те согласились. Как позже оказалось, это были журналисты из Москвы.

"Когда добежали до автомобиля, сели и плакали вслух. Такова была истерика, потому что не понимаешь, спасешься или нет. Подошел бородатый, не могу утверждать, что чеченец, но точно с Кавказа, он увидел надпись "пресса", расплылся в улыбке и сказал: "Что вы плачете, мы вас освободили". Хотелось его убить. Вокруг стреляют, а рядом стоит этот черт и улыбается, если бы не надпись "пресса", не улыбалась бы", – говорит женщина.

Медведева хотела выехать на неоккупированную часть Украины, но они застряли в очереди в поселке Никольское. Тогда журналисты предложили ехать в Донецк, заявив, что на неоккупированную территорию Украины сейчас добраться невозможно. Медведева решила ехать сперва в Донецк, а оттуда – в Ростов, где живут ее родители.

В Донецке им пришлось пройти фильтрацию: проверяли телефоны, расспрашивали о связях с ВСУ. После фильтрации она отправилась в Ростов, а оттуда – в Вильнюс, так как не хотела оставаться в России.

"Я очень хочу помочь себе и моим девочкам и построить для них самую счастливую жизнь. У меня нет времени на боль, я должна найти работу, подумать о жилье, найти такую плоскость для невестки, чтобы она не чувствовала отчуждения, чтобы было все, чтобы ребенок развивался. Я хочу, чтобы еще был шанс на жизнь, иначе буду думать, что мои ребята просто так погибли. Я не смогла их уберечь, не смогла похоронить, я могу создать память о них, чтобы было то, ради чего мы выжили", – говорит украинка.

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