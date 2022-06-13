В Мариуполе жертвами вторжения россиян стали гораздо больше 22 тыс. человек – мэр Бойченко

Он подчеркнул, что "это оптимистичная цифра, там гораздо больше", и уточнил, что гибель именно "более 20 тыс. местного населения" непосредственно фиксировали руководители города.
Бойченко отметил, что о таких же данных свидетельствуют россияне, показывая, как "из одного укрытия достали 200 погибших, из другого – 70".
Говоря о количестве разрушенных в Мариуполе домов, мэр назвал цифру 1356, то есть каждый второй.
"Мы должны понимать, что 50% многоэтажных домов РФ превратила в пепел", – заявил Бойченко.
Он подчеркнул, что в каждом разрушенном доме было 50 человек, и можно только представить, о каком числе жертв может идти речь.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Полностью под контроль оккупантов Мариуполь перешел после 20 мая, когда завершилась эвакуация украинских защитников с территории комбината "Азовсталь". По разным оценкам, в ходе боев за Мариуполь погибли от 20 до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
3 июня Бойченко рассказывал, что в Мариуполе повреждено 95% многоэтажек, в городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.
4 июня советник мэра Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты начали сносить поврежденные обстрелами дома без разбора завалов. Таким образом, россияне не тратят времени на поиск погибших в разрушенных домах и уничтожают доказательства своих военных преступлений.
12 июня Андрющенко написал, что оккупанты объявили жителям Мариуполя Донецкой области об отсутствии отопления будущей зимой в городе. Вместо этого в Мариуполе будут установлены палатки обогрева. Советник мэра усомнился в возможности обогреть таким способом оставшихся в Мариуполе 130 тыс. горожан.