В Мариуполе жертвами вторжения россиян стали гораздо больше 22 тыс. человек – мэр Бойченко

Он подчеркнул, что "это оптимистичная цифра, там гораздо больше", и уточнил, что гибель именно "более 20 тыс. местного населения" непосредственно фиксировали руководители города.

Бойченко отметил, что о таких же данных свидетельствуют россияне, показывая, как "из одного укрытия достали 200 погибших, из другого – 70".

Говоря о количестве разрушенных в Мариуполе домов, мэр назвал цифру 1356, то есть каждый второй.

"Мы должны понимать, что 50% многоэтажных домов РФ превратила в пепел", – заявил Бойченко.

Он подчеркнул, что в каждом разрушенном доме было 50 человек, и можно только представить, о каком числе жертв может идти речь.

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