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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе жертвами вторжения россиян стали гораздо больше 22 тыс. человек – мэр Бойченко

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Мэр назвал "оптимистичную цифру" о количестве погибших
Мэр назвал "оптимистичную цифру" о количестве погибших
Фото: ЕРА

По последним данным, жертвами российских оккупантов стали по меньшей мере 22 тыс. жителей Мариуполя. Об этом мэр города Вадим Бойченко сообщил "BBC Україна" в интервью, которое было опубликовано 13 июня.

Он подчеркнул, что "это оптимистичная цифра, там гораздо больше", и уточнил, что гибель именно "более 20 тыс. местного населения" непосредственно фиксировали руководители города.

Бойченко отметил, что о таких же данных свидетельствуют россияне, показывая, как "из одного укрытия достали 200 погибших, из другого – 70".

Говоря о количестве разрушенных в Мариуполе домов, мэр назвал цифру 1356, то есть каждый второй.

"Мы должны понимать, что 50% многоэтажных домов РФ превратила в пепел", – заявил Бойченко.

Он подчеркнул, что в каждом разрушенном доме было 50 человек, и можно только представить, о каком числе жертв может идти речь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом  и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Полностью под контроль оккупантов Мариуполь перешел после 20 мая, когда завершилась эвакуация украинских защитников с территории комбината "Азовсталь". По разным оценкам, в ходе боев за Мариуполь погибли от 20 до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня Бойченко рассказывал, что в Мариуполе повреждено 95% многоэтажек, в городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

4 июня советник мэра Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты начали сносить поврежденные обстрелами дома без разбора завалов. Таким образом, россияне не тратят времени на поиск погибших в разрушенных домах и уничтожают доказательства своих военных преступлений.

12 июня Андрющенко написал, что оккупанты объявили жителям Мариуполя Донецкой области об отсутствии отопления будущей зимой в городе. Вместо этого в Мариуполе будут установлены палатки обогрева. Советник мэра усомнился в возможности обогреть таким способом оставшихся в Мариуполе 130 тыс. горожан.

Теги: Россия, война, оккупация, Мариуполь, вторжение, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Вадим Бойченко, погибшие, мэр, российские оккупанты
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