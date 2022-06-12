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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Отопления в Мариуполе зимой не будет, оккупанты обещают палатки для обогрева – советник мэра

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Оккупанты обстреливали Мариуполь с первых дней полномасштабного вторжения
Оккупанты обстреливали Мариуполь с первых дней полномасштабного вторжения
Фото: EPA

Оккупанты объявили жителям Мариуполя Донецкой области, что отопления зимой не будет. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram 12 июня.

"Озвучены планы на отопление зимой. Его не будет, но будут установлены палатки обогрева. Как в палатках собираются обогреть более 130 тыс. человек – скорее ответ, чем вопрос. Наши источники сообщают, что по плану школы будут работать только в теплый период, именно поэтому вместо летних каникул будут длинные зимние или еще обсуждается план (сделать вид) онлайн-образования", – говорится в сообщении.

Также по всем частично разрушенным домам появились сообщения оккупантов о сносе в течение двух недель с требованием выселения.

"О том, куда и как будут потом переселены люди, оккупанты не отвечают, переложив проблему на мариупольцев. Оккупационная администрация продолжает практику устройства свалок отходов во дворах многоэтажек. Понемногу оккупанты начинают говорить правду, что компенсаций не будет (не сюрприз), заявления переделывают с "компенсации" на "помощь по ремонту", – сообщил советник мэра.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом  и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Полностью под контроль оккупантов Мариуполь перешел после 20 мая, когда завершилась эвакуация украинских защитников с территории комбината "Азовсталь".

По информации украинских военных, оккупанты убили около 25 тыс. человек.  Мэр Вадим Бойченко 3 июня заявил, что по осторожным оценкам жертвами российского вторжения в Мариуполе стали более 20 тыс. человек.

Кроме того, россияне препятствовали эвакуации жителей города на подконтрольную правительству территорию Украины, насильно депортируя население в Россию и на территорию, контролируемую группировкой "ДНР", а также предварительно подвергая "фильтрации".

3 июня Бойченко рассказал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожены полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

4 июня советник Бойченко Петр Андрющенко сообщил в Telegram, что оккупанты начали сносить поврежденные обстрелами дома. "Вчера после обнародования данных о телах погибших под завалами оккупанты приступили к прямому сносу домов без разбора завалов. Первые дома по проспекту Единства, 56–60 с усиленной охраной с привлечением "государственных волонтеров" снесены. Россияне уничтожают доказательства, не тратя больше времени на поиск погибших в разрушенных домах", – написал он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Мариуполь, отопление, война России против Украины, Петр Андрющенко
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