Отопления в Мариуполе зимой не будет, оккупанты обещают палатки для обогрева – советник мэра

"Озвучены планы на отопление зимой. Его не будет, но будут установлены палатки обогрева. Как в палатках собираются обогреть более 130 тыс. человек – скорее ответ, чем вопрос. Наши источники сообщают, что по плану школы будут работать только в теплый период, именно поэтому вместо летних каникул будут длинные зимние или еще обсуждается план (сделать вид) онлайн-образования", – говорится в сообщении.

Также по всем частично разрушенным домам появились сообщения оккупантов о сносе в течение двух недель с требованием выселения.

"О том, куда и как будут потом переселены люди, оккупанты не отвечают, переложив проблему на мариупольцев. Оккупационная администрация продолжает практику устройства свалок отходов во дворах многоэтажек. Понемногу оккупанты начинают говорить правду, что компенсаций не будет (не сюрприз), заявления переделывают с "компенсации" на "помощь по ремонту", – сообщил советник мэра.

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