Зеленский: "Великая Россия" дошла до такой низости, что ее представители украли из Мариуполя троллейбусы

"Что действительно происходит. Это противостояние между "возможно", которое необходимо нам и еще многим в мире, и "невозможно", за которое отчаянно воюет Россия. Россия хочет сделать невозможным, чтобы соседняя страна, которую она рассматривает исключительно как свою колонию, могла существовать свободно, могла существовать независимо", – сказал Зеленский.

По его словам, "именно для этого российская армия убила десятки тысяч" украинцев, депортировала на свою территорию "сотни тысяч украинцев", выпустила по Украине за 108 дней 2595 крылатых ракет.

"Россия хочет сделать невозможным, чтобы наша земля, ресурсы, вода использовались в интересах наших людей. Она хочет все это украсть и активно грабит территорию, которую ей удалось оккупировать. Оттуда вывозят абсолютно все – от машин, оставшихся на улицах и во дворах, до оборудования с захваченных заводов, от металлолома до зерна. Только представьте, до какой низости дошла Российская Федерация, если ее представители украли из нашего города Мариуполя, полностью разрушенного российской армией, даже несколько уцелевших там троллейбусов. Вот такая она "великая Россия" – ворует троллейбусы", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)