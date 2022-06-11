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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский ответил на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из страны

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Зеленский напомнил, что согласно Конституции, защита суверенитета и территориальной целостности государства дело всего украинского народа
Зеленский напомнил, что согласно Конституции, защита суверенитета и территориальной целостности государства – дело всего украинского народа
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 10 июня ответил на петицию с просьбой разрешить мужчинам призывного возраста выезжать из Украины во время действия военного положения.

Президент напомнил, что в соответствии со ст. 17 Конституции Украины, защита суверенитета и территориальной целостности государства – дело всего украинского народа; согласно ст. 65 Основного закона, защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины, а согласно ст. 33 Конституции, каждый, кто законно пребывает на территории Украины, может свободно ее покинуть, за исключением ограничений, устанавливаемых законом. В частности, это право может быть ограничено в условиях военного или чрезвычайного положения.

Указ о военном положении, которое было введено 24 февраля, предусматривает, что во время его действия конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные в том числе ст. 33 Конституции Украины, могут быть ограничены, отметил Зеленский.

"Отменить указанные ограничения предполагается после завершения действия правового режима военного положения", – говорится в ответе.

Президент напомнил, что соответствии с законом "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", правила пересечения границы гражданами Украины устанавливаются Кабмином, в том числе и на период действия военного положения.

"Что касается поднятого в петиции вопроса о введении приоритета призыва во время мобилизации добровольцев: отмечаю, что организационное руководство мобилизацией в Украине, в соответствии с законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", осуществляется Кабинетом Министров Украины, который, в частности, определяет порядок проведения мер мобилизации в государстве", – написал глава государства.

Зеленский заявил, что попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля "комплексно проработать указанные в электронной петиции предложения, обратив особое внимание на соблюдение конституционных прав граждан, предотвращение и выявление возможных правонарушений, связанных с коррупцией, в частности среди сотрудников пограничных пунктов пропуска и территориальных центров комплектования и социальной поддержки".

"О результатах рассмотрения поднятых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован", – добавил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

18 мая на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция авторства Александра Гуримова с требованием отменить запрет выезда мужчин призывного возраста за границу во время военного положения, а также ввести приоритет призыва при мобилизации добровольцев. 21 мая она набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. подписей.

22 мая Зеленский, комментируя ее, сказал: "Я, наверное, не до конца понимаю, к кому эта петиция. Ко мне? Или, может, эта петиция должна быть адресована родителям, потерявшим воинов, которые ценой своей жизни защитили Украину, ту или иную область, тот или иной город?"

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию на 90 суток.

Рада продлевала военное положение уже дважды – в марте и апреле. 22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа. Оно подразумевает запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста, кроме особо оговоренных условий.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: граница, мобилизация, петиция, военное положение, Владимир Зеленский, война России против Украины
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