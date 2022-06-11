Зеленский ответил на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из страны

Президент напомнил, что в соответствии со ст. 17 Конституции Украины, защита суверенитета и территориальной целостности государства – дело всего украинского народа; согласно ст. 65 Основного закона, защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины, а согласно ст. 33 Конституции, каждый, кто законно пребывает на территории Украины, может свободно ее покинуть, за исключением ограничений, устанавливаемых законом. В частности, это право может быть ограничено в условиях военного или чрезвычайного положения.
Указ о военном положении, которое было введено 24 февраля, предусматривает, что во время его действия конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные в том числе ст. 33 Конституции Украины, могут быть ограничены, отметил Зеленский.
"Отменить указанные ограничения предполагается после завершения действия правового режима военного положения", – говорится в ответе.
Президент напомнил, что соответствии с законом "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", правила пересечения границы гражданами Украины устанавливаются Кабмином, в том числе и на период действия военного положения.
"Что касается поднятого в петиции вопроса о введении приоритета призыва во время мобилизации добровольцев: отмечаю, что организационное руководство мобилизацией в Украине, в соответствии с законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", осуществляется Кабинетом Министров Украины, который, в частности, определяет порядок проведения мер мобилизации в государстве", – написал глава государства.
Зеленский заявил, что попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля "комплексно проработать указанные в электронной петиции предложения, обратив особое внимание на соблюдение конституционных прав граждан, предотвращение и выявление возможных правонарушений, связанных с коррупцией, в частности среди сотрудников пограничных пунктов пропуска и территориальных центров комплектования и социальной поддержки".
"О результатах рассмотрения поднятых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован", – добавил президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
18 мая на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция авторства Александра Гуримова с требованием отменить запрет выезда мужчин призывного возраста за границу во время военного положения, а также ввести приоритет призыва при мобилизации добровольцев. 21 мая она набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. подписей.
22 мая Зеленский, комментируя ее, сказал: "Я, наверное, не до конца понимаю, к кому эта петиция. Ко мне? Или, может, эта петиция должна быть адресована родителям, потерявшим воинов, которые ценой своей жизни защитили Украину, ту или иную область, тот или иной город?"
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию на 90 суток.
Рада продлевала военное положение уже дважды – в марте и апреле. 22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа. Оно подразумевает запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста, кроме особо оговоренных условий.