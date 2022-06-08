Дискуссия об отмене запрета мужчинам на выезд сдвинулась с мертвой точки – Арестович

Арестович: Те, кто работают за границей, могут поддерживать свои семьи Фото: ЕРА

"Дискуссия сдвинулась с мертвой точки, нашли приемы и способы, методологию. Надеюсь, что однажды украинские граждане – те же моряки и все остальные – услышат: "Езжайте вот на таких условиях ", – сказал Арестович.

По его словам, сегодня количество человеческого резерва превышает наличие военной техники в армии. Поэтому Украине необходимо использовать дифференцированный подход к мобилизации, учитывающий профессиональную пригодность и мотивацию.

"Мы держим людей, но особо вооружить их нечем. Куда же там новых мобилизовать? Разве что по отдельным специальностям. Те, кто работают за границей, могут поддерживать свои семьи. Те же моряки за прошлый год отправили $4 млрд в Украину. Это очень серьезное подспорье экономике", – подчеркнул советник ОП.