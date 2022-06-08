Дискуссия об отмене запрета мужчинам на выезд сдвинулась с мертвой точки – Арестович

"Дискуссия сдвинулась с мертвой точки, нашли приемы и способы, методологию. Надеюсь, что однажды украинские граждане – те же моряки и все остальные – услышат: "Езжайте вот на таких условиях ", – сказал Арестович.
По его словам, сегодня количество человеческого резерва превышает наличие военной техники в армии. Поэтому Украине необходимо использовать дифференцированный подход к мобилизации, учитывающий профессиональную пригодность и мотивацию.
"Мы держим людей, но особо вооружить их нечем. Куда же там новых мобилизовать? Разве что по отдельным специальностям. Те, кто работают за границей, могут поддерживать свои семьи. Те же моряки за прошлый год отправили $4 млрд в Украину. Это очень серьезное подспорье экономике", – подчеркнул советник ОП.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. Оно подразумевает запрет на выезд за границу для мужчин от 18 до 60 лет (кроме особо оговоренных условий).
18 мая на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция авторства Александра Гуримова, которая требовала отменить запрет на выезд мужчин за границу во время действия военного положения. 21 мая она набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. подписей. Президент Зеленский отреагировал на нее заявлением о том, что эта петиция должна быть адресована родителям погибших защитников Украины.
20 мая Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок выезда за границу для мужчин призывного возраста, расширив перечень тех, кто может выезжать из страны.