"Слуга народа" не поддержит проект закона об ответственности выехавших из Украины мужчин призывного возраста – Арахамия

Арахамия заявил, что цель Украины – наказать чиновников и депутатов, выехавших из страны во время войны Фото: sluga-narodu.com

"В частности, речь идет о законопроекте №7265. Мы считаем, что в таком виде эта законодательная норма вредна и опасна как для обороны Украины сегодня, так и для восстановления ее в будущем. Сотни тысяч украинцев вернулись домой, чтобы защищать свою страну во время войны. Многие оставшиеся работают за границей и пересылают в Украину деньги в качестве помощи семьям или как пожертвования в фонды обороны страны", – пояснил нардеп.

По его словам, законопроект не предусматривает достижения цели, которая нужна Украине, – наказать несколько десятков чиновников и депутатов, выехавших из страны во время войны.

"Будем искать другие способы наказания этих лиц. Что касается остальных людей, никаких санкций не будет и быть не может. Мы заинтересованы в том, чтобы после завершения боевых действий, после нашей победы, все наши граждане вернулись в Украину, работали над ее восстановлением и имели возможность жить привычной жизнью", – подчеркнул Арахамия.

В карточке законопроекта указано, что он поступил в Раду 8 апреля. Инициатором документа, в частности, является нардеп от "Слуги народа", представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.

Нардеп в эфире Espreso TV 12 апреля заявил, что в случае принятия законопроекта все военнообязанные украинцы должны вернуться в страну в течение 15 суток. Вениславский подчеркнул, что под мобилизацию попадают в том числе представители органов власти, судьи, прокуроры, судьи Конституционного Суда Украины, руководители органов центральной государственной власти.

"Требования касаются не просто рядовых граждан, а всех, кто по закону должен защищать родину и выполнять военный долг", – сказал он.

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