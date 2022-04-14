"Слуга народа" не поддержит проект закона об ответственности выехавших из Украины мужчин призывного возраста – Арахамия

"В частности, речь идет о законопроекте №7265. Мы считаем, что в таком виде эта законодательная норма вредна и опасна как для обороны Украины сегодня, так и для восстановления ее в будущем. Сотни тысяч украинцев вернулись домой, чтобы защищать свою страну во время войны. Многие оставшиеся работают за границей и пересылают в Украину деньги в качестве помощи семьям или как пожертвования в фонды обороны страны", – пояснил нардеп.
По его словам, законопроект не предусматривает достижения цели, которая нужна Украине, – наказать несколько десятков чиновников и депутатов, выехавших из страны во время войны.
"Будем искать другие способы наказания этих лиц. Что касается остальных людей, никаких санкций не будет и быть не может. Мы заинтересованы в том, чтобы после завершения боевых действий, после нашей победы, все наши граждане вернулись в Украину, работали над ее восстановлением и имели возможность жить привычной жизнью", – подчеркнул Арахамия.
В карточке законопроекта указано, что он поступил в Раду 8 апреля. Инициатором документа, в частности, является нардеп от "Слуги народа", представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.
Нардеп в эфире Espreso TV 12 апреля заявил, что в случае принятия законопроекта все военнообязанные украинцы должны вернуться в страну в течение 15 суток. Вениславский подчеркнул, что под мобилизацию попадают в том числе представители органов власти, судьи, прокуроры, судьи Конституционного Суда Украины, руководители органов центральной государственной власти.
"Требования касаются не просто рядовых граждан, а всех, кто по закону должен защищать родину и выполнять военный долг", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым была объявлена всеобщая мобилизация. Верховная Рада 3 марта приняла закон, которым утвердила указ президента.
25 марта в связи с введением военного положения мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет временно ограничили выезд из страны.
Госпогранслужба Украины 10 апреля сообщила, что с момента введения ограничения на выезд из страны на границе задержали до 2,2 тыс. украинцев, подлежащих мобилизации.
12 апреля в ГПСУ сообщили, что С 24 февраля в Украину вернулось более 870 тыс. граждан страны, большинство из них мужчины.