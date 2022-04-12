Харьковчанин пытался выехать из Украины, предъявив поддельное свидетельство о смерти жены – полиция

"39-летний житель Харькова с целью получения права на выезд за пределы территории Украины и освобождения от обязанности мобилизации на службу в Вооруженные силы Украины (как лицо, самостоятельно воспитывающее ребенка в возрасте до 18 лет), подделал официальный документ – свидетельство о смерти своей бывшей жены, являющейся матерью их общей 10-летней дочери", – сообщили в полиции.

Поддельный документ мужчина предъявил 4 апреля в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей.

Правоохранители завершили расследование уголовного производства по ч.1 ст.358 (подделка документов) и по ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа). Обвинительный акт передан в суд.



