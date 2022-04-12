Харьковчанин пытался выехать из Украины, предъявив поддельное свидетельство о смерти жены – полиция

"39-летний житель Харькова с целью получения права на выезд за пределы территории Украины и освобождения от обязанности мобилизации на службу в Вооруженные силы Украины (как лицо, самостоятельно воспитывающее ребенка в возрасте до 18 лет), подделал официальный документ – свидетельство о смерти своей бывшей жены, являющейся матерью их общей 10-летней дочери", – сообщили в полиции.
Поддельный документ мужчина предъявил 4 апреля в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей.
Правоохранители завершили расследование уголовного производства по ч.1 ст.358 (подделка документов) и по ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа). Обвинительный акт передан в суд.
24 февраля, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил всеобщую мобилизацию. Верховная Рада 3 марта приняла закон, которым утвердила указ президента.
Закон уже вступил в силу и применяется со дня начала боевых действий – 24 февраля.
Согласно указу, мобилизация будет длиться 90 дней и предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов.
25 марта в связи с введением военного положения мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет временно ограничили выезд из страны.