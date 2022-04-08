В Черновицкой области злоумышленники за $2500 переправляли через госграницу мужчин – Офис генпрокурора

При попытке незаконного пересечения границы были задержаны три гражданина Украины – мужчины в возрасте от 32 до 44 лет Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

"Житель Вижницкого района, заручившись поддержкой своей гражданской жены и знакомого, организовал незаконную переправку через госграницу граждан Украины, которым запрещено покидать территорию государства. За денежное вознаграждение в $2500 с человека участники преступной группы обещали обеспечить беспрепятственное пересечение госграницы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что желающих пересечь границу вне пунктов пропуска доставляли в село Селятин Вижницкого района, оттуда их довозили транспортом до линии разграничения для дальнейшего пешего перехода в Румынию.

При попытке незаконного пересечения границы были задержаны три гражданина Украины – мужчины в возрасте от 32 до 44 лет, сообщает Офис генпрокурора.

Трем злоумышленникам сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ст. 332 Уголовного кодекса Украины), решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.