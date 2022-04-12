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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский подписал указ об отмене весеннего призыва в армию

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Зеленский подписал указ 11 апреля
Зеленский подписал указ 11 апреля
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 11 апреля подписал указ №230/2022, который отменяет весенний призыв в Вооруженные силы Украины.

Указ отменяет ранее установленные сроки проведения призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле – июне.

Также согласно документу, военнослужащие, у которых завершился срок срочной военной службы, могут быть уволены в запас "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О том, что призыв на срочную службу в украинскую армию в апреле – июне 2022 года проводиться не будет, сообщал 7 апреля Генштаб ВСУ. В ведомстве напомнили, что в связи с военной агрессией Российской Федерации указом президента Украины от 24 февраля 2022 года в государстве объявлена всеобщая мобилизация.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: армия, призыв, указ, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины
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