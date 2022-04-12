Зеленский подписал указ об отмене весеннего призыва в армию

Указ отменяет ранее установленные сроки проведения призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле – июне.

Также согласно документу, военнослужащие, у которых завершился срок срочной военной службы, могут быть уволены в запас "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

Война России против Украины. Главное (обновляется)