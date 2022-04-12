Зеленский подписал указ об отмене весеннего призыва в армию

Указ отменяет ранее установленные сроки проведения призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле – июне.
Также согласно документу, военнослужащие, у которых завершился срок срочной военной службы, могут быть уволены в запас "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".
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О том, что призыв на срочную службу в украинскую армию в апреле – июне 2022 года проводиться не будет, сообщал 7 апреля Генштаб ВСУ. В ведомстве напомнили, что в связи с военной агрессией Российской Федерации указом президента Украины от 24 февраля 2022 года в государстве объявлена всеобщая мобилизация.