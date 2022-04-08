В Украине отменили весенний призыв на срочную службу

В ведомстве напомнили, что в связи с военной агрессией Российской Федерации указом президента Украины от 24 февраля 2022 года в государстве объявлена всеобщая мобилизация.

"Во время проведения в Украине всеобщей мобилизации комплектование вакантных должностей в Вооруженных силах Украины и других воинских формированиях осуществляется за счет поступления военнообязанных и резервистов. Таким образом, потребности в проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле – июне 2022 года нет", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)