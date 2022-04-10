На границе Украины задержаны почти 2,2 тыс. военнообязанных, пытавшихся покинуть страну - Госпогранслужба

"С начала полномасштабного вторжения России на границе задержали почти 2,2 тыс. военнообязанных мужчин. Часть из них в надежде обойти ограничения на выезд за границу стали жертвами мошенников. Последние через анонимные каналы предлагают незаконные услуги, за которые берут деньги и исчезают", – говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что некоторые пытаются подкупить пограничников, а "часть нарушителей используют поддельные документы, в которых приписывают себе или детям инвалидность, называют умершими живых жен или дописывают количество детей".

"Но фальшивые бумаги пограничники тоже эффективно выявляют. Поэтому большинство нарушителей пытаются преодолеть границу вне пунктов пропуска с помощью проводников. Последние, как показывает опыт, не очень обеспокоены безопасностью своих "подопечных", – объяснили в ведомстве.

По его данным, "в последнее время случалось, что правоохранители обнаруживали тела мужчин на берегах приграничных водоемов, также нарушителями оказались мужчины, ставшие жертвами непогоды в Карпатах".

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