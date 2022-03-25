Возле Харькова выявили шпионов из "духовенства" – Госпогранслужба

"Пассажиры оказались представителями православной церкви московского патриархата. Проповедники "русского мира" стали объяснять свое передвижение якобы необходимостью доставки хлеба, а о наличии российских платежных карт красноречиво умолчали", – отметили в посте.
В ГПСУ добавили, что "духовенству" предстоит объяснять свои намерения и планы сотрудникам правоохранительных органов.
В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживают диверсантов.
В ночь на 24 марта оккупанты 44 раза обстреляли Харьков. Центр города подвергся удару ракет "Калибр", выпущенных с кораблей в Черном море.