Житель Львова за $10 тыс. изготавливал военнообязанным документы для выезда за границу – Офис генпрокурора

Мужчину задержали, ему планируют сообщить о подозрении Фото: gp.gov.ua

"По данным следствия, гражданин за $10 тыс. с человека обещал изготовить и предоставить фиктивные документы об обучении в вузах Республики Польша. На основании полученных документов военнообязанные мужчины могли беспрепятственно пересечь границу через официальные пункты пропуска", – сообщили в ведомстве.

Мужчину задержали после получения всей суммы от одного из желающих незаконно выехать за пределы Украины. Ему планируют сообщить о подозрении и избрать меру пресечения.

"Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности", – добавили в пресс-службе.

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