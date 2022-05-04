Житель Львова за $10 тыс. изготавливал военнообязанным документы для выезда за границу – Офис генпрокурора

"По данным следствия, гражданин за $10 тыс. с человека обещал изготовить и предоставить фиктивные документы об обучении в вузах Республики Польша. На основании полученных документов военнообязанные мужчины могли беспрепятственно пересечь границу через официальные пункты пропуска", – сообщили в ведомстве.
Мужчину задержали после получения всей суммы от одного из желающих незаконно выехать за пределы Украины. Ему планируют сообщить о подозрении и избрать меру пресечения.
"Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности", – добавили в пресс-службе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
25 февраля в связи с введением военного положения мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет – временно ограничили выезд из страны.
4 февраля, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил всеобщую мобилизацию. Верховная Рада 3 марта приняла закон, которым утвердила указ президента.
Согласно указу, мобилизация будет длиться 90 дней и предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов.