Житель Черновцов подозревается в незаконной переправке через границу мужчин призывного возраста – Офис генпрокурора

"По данным следствия, житель Черновцов, отвечая за подбор, трудоустройство и оформление водителей на предприятие своего отца, в его отсутствие подделывал трудовые договоры с мужчинами призывного возраста, что давало им право беспрепятственно уехать за границу. Свои услуги он оценил в $6 тыс. с человека. По такой схеме за границу было переправлено более 10 граждан Украины призывного возраста", – говорится в сообщении.

У предпринимателя изъяты шесть автомобилей, примерная стоимость которых – около 3 млн грн. Их могут арестовать.

Жителю Черновцов сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (подделка документов и незаконной переправке лиц через госграницу).