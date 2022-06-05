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"Инвалидность" за $7 тыс. Украинские правоохранители разоблачили схему переправки мужчин призывного возраста через границу

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Троих фигурантов задержали, им сообщили о подозрении
Троих фигурантов задержали, им сообщили о подозрении
Фото: npu.gov.ua

Правоохранители разоблачили схему незаконной переправки через границу мужчин призывного возраста. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины 4 июня.

"Организовал [канал] житель Закарпатской области и привлек к схеме двух львовян. Чтобы мужчины призывного возраста имели правовые основания уехать за границу, фигуранты предоставляли им поддельные медицинские документы о наличии у них инвалидности и онлайн сопровождали поездку поездом", – говорится в сообщении.

Стоимость документов об "инвалидности" составляла от $7 тыс. с человека.

"3 июня полицейские произвели задержание фигурантов. Организатора задержали в Мукачево при получении $7100, а его сообщников – во Львове. Ранее они получили аванс – 5000 грн", – сообщили в полиции.

Во время обыска у них изъяли копии документов – паспорта, свидетельства о рождении – и COVID–сертификаты на имя лиц, которых фигуранты, вероятно, планировали незаконно перемещать через границу в страны Европы, отметили в пресс-службе.

Троих фигурантов задержали, им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Им грозит до девяти лет лишения свободы.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию на 90 суток.

Рада продлевала военное положение уже дважды – в марте и апреле. 22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа. Оно подразумевает запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста, кроме особо оговоренных условий.

18 мая на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция авторства Александра Гуримова, которая требовала отменить запрет выезда мужчин за границу во время военного положения. 21 мая она набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. подписей.

22 мая Зеленский, комментируя ее, сказал: "Я, наверное, не до конца понимаю, к кому эта петиция. Ко мне? Или, может, эта петиция должна быть адресована родителям, потерявшим воинов, которые ценой своей жизни защитили Украину, ту или иную область, тот или иной город?"

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: полиция, граница, мобилизация, война России против Украины
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