"Инвалидность" за $7 тыс. Украинские правоохранители разоблачили схему переправки мужчин призывного возраста через границу

"Организовал [канал] житель Закарпатской области и привлек к схеме двух львовян. Чтобы мужчины призывного возраста имели правовые основания уехать за границу, фигуранты предоставляли им поддельные медицинские документы о наличии у них инвалидности и онлайн сопровождали поездку поездом", – говорится в сообщении.

Стоимость документов об "инвалидности" составляла от $7 тыс. с человека.

"3 июня полицейские произвели задержание фигурантов. Организатора задержали в Мукачево при получении $7100, а его сообщников – во Львове. Ранее они получили аванс – 5000 грн", – сообщили в полиции.

Во время обыска у них изъяли копии документов – паспорта, свидетельства о рождении – и COVID–сертификаты на имя лиц, которых фигуранты, вероятно, планировали незаконно перемещать через границу в страны Европы, отметили в пресс-службе.

Троих фигурантов задержали, им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Им грозит до девяти лет лишения свободы.