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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арестович: У нас сейчас 700 тыс. под ружьем, надо будет – доведем до миллиона

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Арестович: Плюс 300 тыс. войска на передовую и пиши пропало, "напрасно старушка ждет сына домой"
Арестович: Плюс 300 тыс. войска на передовую – и пиши пропало, "напрасно старушка ждет сына домой"
Фото: Алексей Арестович / Facebook

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 24 мая в ходе беседы с российским правозащитником, блогером Марком Фейгиным, которая транслировалась в YouTube, допустил возможность мобилизации еще 300 тыс. украинцев.

"У нас сейчас 700 тыс. под ружьем, надо будет – доведем до миллиона. Разговоры же были не случайно про миллион. Плюс 300 тыс. войска на передовую – и пиши пропало, "напрасно старушка ждет сына домой", – заявил он, сравнивая системы мобилизации Украины и России. 

Арестович подчеркнул, что в Украине эта система отработана за восемь лет войны. По мнению советника, в этом вопросе преимущество у Украины.

"Вопрос только – чем мы вооружаемся. Это вопрос и для России, и для нас. Все упирается в поставки западного вооружения, а они имеют свои сложности. [...] Часть вооружения нужно произвести, часть нужно произвести и передать западным армиям, чтобы они передали нам. Это длинная история. Целимся на вторую половину июля", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украину сейчас защищают 700 тыс. человек, рассказывал президент страны Владимир Зеленский 21 мая. 250-тысячной армии для обороны государства с территорией, как у Украины, мало, подчеркивал он. Россия, по словам президента, в войне против Украины задействовала "все, даже резерв и "тихую" мобилизацию".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, армия, мобилизация, Алексей Арестович, война России против Украины, войска
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