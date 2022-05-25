Арестович: У нас сейчас 700 тыс. под ружьем, надо будет – доведем до миллиона

"У нас сейчас 700 тыс. под ружьем, надо будет – доведем до миллиона. Разговоры же были не случайно про миллион. Плюс 300 тыс. войска на передовую – и пиши пропало, "напрасно старушка ждет сына домой", – заявил он, сравнивая системы мобилизации Украины и России.

Арестович подчеркнул, что в Украине эта система отработана за восемь лет войны. По мнению советника, в этом вопросе преимущество у Украины.

"Вопрос только – чем мы вооружаемся. Это вопрос и для России, и для нас. Все упирается в поставки западного вооружения, а они имеют свои сложности. [...] Часть вооружения нужно произвести, часть нужно произвести и передать западным армиям, чтобы они передали нам. Это длинная история. Целимся на вторую половину июля", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)