Арестович: У нас сейчас 700 тыс. под ружьем, надо будет – доведем до миллиона

"У нас сейчас 700 тыс. под ружьем, надо будет – доведем до миллиона. Разговоры же были не случайно про миллион. Плюс 300 тыс. войска на передовую – и пиши пропало, "напрасно старушка ждет сына домой", – заявил он, сравнивая системы мобилизации Украины и России.
Арестович подчеркнул, что в Украине эта система отработана за восемь лет войны. По мнению советника, в этом вопросе преимущество у Украины.
"Вопрос только – чем мы вооружаемся. Это вопрос и для России, и для нас. Все упирается в поставки западного вооружения, а они имеют свои сложности. [...] Часть вооружения нужно произвести, часть нужно произвести и передать западным армиям, чтобы они передали нам. Это длинная история. Целимся на вторую половину июля", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украину сейчас защищают 700 тыс. человек, рассказывал президент страны Владимир Зеленский 21 мая. 250-тысячной армии для обороны государства с территорией, как у Украины, мало, подчеркивал он. Россия, по словам президента, в войне против Украины задействовала "все, даже резерв и "тихую" мобилизацию".