В Раде хотят разрешить депутатам выезжать за границу без объяснений – законопроект

Законопроект №7383, зарегистрированный в парламенте в середине мая, предлагает изменения в порядок обращения с дипломатическими паспортами. Сегодня они выдаются нардепам исключительно для официальных командировок и должны быть возвращены в Министерство иностранных дел в 10-дневный срок после поездки.

Авторы проекта хотят, чтобы диппаспорта выдавались на всю каденцию и возвращались уже после прекращения полномочий.

Исполнительный директор института Мартина Богуславец сообщила, что, по ее информации, под инициативой подписались уже более 60 парламентариев из разных фракций. Она считает, что проект – это схема, по которой они смогут "путешествовать, ездить по бизнесу и просто свободно пересекать границу" во время войны, когда для большинства украинских мужчин это право ограничено.

По ее словам, депутаты возмущаются, что Госпогранслужба требует подтверждающие официальную командировку документы, и планируют это тоже запретить. Что позволит использовать дипломатические паспорта для частных поездок, в том числе во время летних отпусков, считает Богуславец.

"Лето, сезон отпусков, свободное пересечение границы – согласитесь, заманчивое предложение. Но такие попытки депутатов во время войны решить что-то для себя не добавляют имиджа Украине как государству, к которому сейчас приковано внимание всего мира", – отмечает она.