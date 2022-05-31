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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Раде хотят разрешить депутатам выезжать за границу без объяснений – законопроект

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Военное положение ограничивает выезд из Украины мужчин от 18 до 60 лет
Военное положение ограничивает выезд из Украины мужчин от 18 до 60 лет
Фото: ЕРА

Депутаты Верховной Рады пытаются изменить для себя порядок выезда за границу, об этом 31 мая пишет сайт общественной организации "Аналитический центр Институт законодательных идей".

Законопроект №7383, зарегистрированный в парламенте в середине мая, предлагает изменения в порядок обращения с дипломатическими паспортами. Сегодня они выдаются нардепам исключительно для официальных командировок и должны быть возвращены в Министерство иностранных дел в 10-дневный срок после поездки.

Авторы проекта хотят, чтобы диппаспорта выдавались на всю каденцию и возвращались уже после прекращения полномочий.

Исполнительный директор института Мартина Богуславец сообщила, что, по ее информации, под инициативой подписались уже более 60 парламентариев из разных фракций. Она считает, что проект – это схема, по которой они смогут "путешествовать, ездить по бизнесу и просто свободно пересекать границу" во время войны, когда для большинства украинских мужчин это право ограничено.

По ее словам, депутаты возмущаются, что Госпогранслужба требует подтверждающие официальную командировку документы, и планируют это тоже запретить. Что позволит использовать дипломатические паспорта для частных поездок, в том числе во время летних отпусков, считает Богуславец.

"Лето, сезон отпусков, свободное пересечение границы – согласитесь, заманчивое предложение. Но такие попытки депутатов во время войны решить что-то для себя не добавляют имиджа Украине как государству, к которому сейчас приковано внимание всего мира", – отмечает она.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. Рада продлевала его уже трижды, 22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа. Оно подразумевает запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста, кроме особо оговоренных условий.

18 мая на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция авторства Александра Гуримова, которая требовала отменить запрет выезда мужчин за границу во время военного положения. 21 мая она набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. подписей. Президент Зеленский отреагировал на нее заявлением, о том, что эта петиция должна быть адресована родителям погибших защитников Украины.

29 мая пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко с третьей попытки выехал за границу как член делегации ВР на заседание Парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе. Спикер Руслан Стефанчук подписал распоряжение о его командировке, но в пункте пропуска  Рава-Русская украинские пограничники дважды его останавливали. Порошенко фигурирует в ряде уголовных производств. По словам самого политика, их было 130, часть уже закрыли

Теги: Верховная Рада, граница, военное положение, законопроект, война России против Украины
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