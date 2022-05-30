Порошенко с третьей попытки выпустили из страны

"Дожали. Порошенко выпущен в Нидерланды на саммит Европейской народной партии – крупнейшего партийного объединения Евросоюза, в котором "Европейская солидарность" является ассоциированным членом", – отметил он.

Арьев добавил, что "правовой беспредел с безосновательным запретом пересекать границу грубо противоречит задекларированной евроинтеграции".

"Движение в Евросоюз и НАТО – сейчас главная цель для всей Украины, и делиться в этих вопросах на власть и оппозицию просто вредно для государства", – подчеркнул нардеп.

Контекст:

Первый раз Порошенко не пропустили через границу 27 мая, о чем сообщила сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Он попытался второй раз выехать 29 мая, но опять безуспешно. Его сопартиец София Федина рассказала, что пограничники не пропустили Порошенко, так как у него "не было оснований для выезда за границу".