"Надеюсь, выводы сделаны и никто не будет препятствовать". Порошенко заявил, что снова попробует пересечь границу Украины

"После того как незаконно была сорвана моя поездка в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО, где я намеревался отстаивать предоставление Украине ПДЧ на саммите Альянса в этом году, надеюсь, что выводы сделаны и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам", – отметил Порошенко.
Он подчеркнул, что едет за границу в официальную командировку, одобренную председателем Верховной Рады Украины, по приглашению президента Европейской народной партии.
Экс-президент призвал украинские власти "на фоне внешней угрозы сохранять единство и скоординированность усилий, а также избегать любых внутренних разногласий".
23 мая 2022 года нардеп от ОПЗЖ, пророссийский политик Виктор Медведчук, задержанный в апреле после бегства из-под домашнего ареста, дал показания против Порошенко. Он, в частности, рассказал о схемах вывода из государственной собственности части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива и закупки угля в "ЛДНР". По утверждению Медведчука, он участвовал в выводе нефтепровода из госсобственности в интересах Порошенко.
После этого Петр Порошенко дважды пытался выехать из Украины – 27-го и 28 мая. Экс-президент собирался принять участие в заседании Парламентской ассамблеи НАТО, которая 28 мая проходила в Литве. Однако Госпогранслужба не выпустила его страны.