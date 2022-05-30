"Надеюсь, выводы сделаны и никто не будет препятствовать". Порошенко заявил, что снова попробует пересечь границу Украины

"После того как незаконно была сорвана моя поездка в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО, где я намеревался отстаивать предоставление Украине ПДЧ на саммите Альянса в этом году, надеюсь, что выводы сделаны и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам", – отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что едет за границу в официальную командировку, одобренную председателем Верховной Рады Украины, по приглашению президента Европейской народной партии.

Экс-президент призвал украинские власти "на фоне внешней угрозы сохранять единство и скоординированность усилий, а также избегать любых внутренних разногласий".