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"Надеюсь, выводы сделаны и никто не будет препятствовать". Порошенко заявил, что снова попробует пересечь границу Украины

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Порошенко намерен выехать в Роттердам на съезд Европейской народной партии
Порошенко намерен выехать в Роттердам на съезд Европейской народной партии
Фото: Петро Порошенко / Facebook

Народный депутат от "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко 30 мая намерен выехать в Роттердам (Нидерланды) на съезд Европейской народной партии. Об этом говорится в его обращении к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, опубликованному в Facebook 30 мая.

"После того как незаконно была сорвана моя поездка в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО, где я намеревался отстаивать предоставление Украине ПДЧ на саммите Альянса в этом году, надеюсь, что выводы сделаны и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам", – отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что едет за границу в официальную командировку, одобренную председателем Верховной Рады Украины, по приглашению президента Европейской народной партии.

Экс-президент призвал украинские власти "на фоне внешней угрозы сохранять единство и скоординированность усилий, а также избегать любых внутренних разногласий".

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/564129498406256

Контекст:

23 мая 2022 года нардеп от ОПЗЖ, пророссийский политик Виктор Медведчук, задержанный в апреле после бегства из-под домашнего ареста, дал показания против Порошенко. Он, в частности, рассказал о схемах вывода из государственной собственности части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива и закупки угля в "ЛДНР". По утверждению Медведчука, он участвовал в выводе нефтепровода из госсобственности в интересах Порошенко.

После этого Петр Порошенко дважды пытался выехать из Украины – 27-го и 28 мая. Экс-президент собирался принять участие в заседании Парламентской ассамблеи НАТО, которая 28 мая проходила в Литве. Однако Госпогранслужба не выпустила его страны.

Теги: Петр Порошенко, Украина, Виктор Медведчук, граница, Госпогранслужба, Европейская солидарность
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