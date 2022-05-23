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"Медведчук спасает свою шкуру от ответственности". В "Европейской солидарности" прокомментировали показания Медведчука против Порошенко

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В "Европейской солидарности" заявили, что показания о Порошенко Медведчуку "написали заказчики"
В "Европейской солидарности" заявили, что показания о Порошенко Медведчуку "написали заказчики"
Фото: ЕРА

В "Европейской солидарности", которую возглавляет пятый президент Украины Петр Порошенко, назвали показания нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука против Порошенко, обнародованные сегодня, 23 мая, Службой безопасности Украины, информационной диверсией в интересах России. Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на ее официальной странице.

"Все "заявления" Медведчука в адрес Петра Порошенко – это очевидная информационная диверсия в интересах страны-агрессора, потому что нарушение внутриполитического единства сегодня будет работать не на украинские интересы. Медведчук, который спасает свою шкуру от ответственности за свою антиукраинскую деятельность, готов "заявлять" во что бы то ни стало", – сказано в заявлении.

Также в "Европейской солидарности" заявили, что показания о Порошенко Медведчуку "написали заказчики, потому и читал он их с суфлера", а "оплатой за эти показания был перевод в лучшие условия пребывания и обещания обмена".

Видео, на котором Медведчук дает показания, партия Порошенко назвала "яркими политически мотивированными роликами с псевдосвидетельствами, смонтированными СБУ".

Кроме того, в "Европейской солидарности" обвинили главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова в том, что они "в чрезвычайно сложный момент на фронте прибегают к откровенно вредительским действиям – нарушают принцип внутриполитического единства".

"Мы и дальше настаиваем на том, что публичная дискуссия между властью и оппозицией вернуться на повестку дня может не раньше завершения войны. Враг – не Порошенко, враг – [президент России ВладимирПутин", – отметили в "Европейской солидарности".

Контекст:

В 2021 году спецслужба объявила несколько подозрений Медведчуку. Он подозревается в совершении государственной измены, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

Одно из дел касается организации незаконных схем снабжения угля с временно оккупированных территорий. Топливо покупалось за наличные, и таким образом пророссийских террористов в общей сложности профинансировали на сумму более 200 млн грн. Другое – незаконное завладение ООО "Прикарпатзахідтранс" участком государственного нефтепровода стоимостью свыше 200 млн грн. В феврале 2021 года СНБО вернул трубопровод в государственную собственность.

Медведчуку по делу о незаконных поставках угля в Украину из ОРДЛО объявили подозрение 8 октября 2021 года, Порошенко – 20 декабря.

В тексте подозрения Порошенко говорится, что он и Медведчук якобы объединились, чтобы покупать уголь на оккупированной территории Донбасса под видом антрацита из ЮАР. Инициатором схемы СБУ считает "высокопоставленных чиновников РФ", в документе не называются их имена. План россиян заключался в создании искусственного дефицита угля и организации поставок из ОРДЛО, которые должны были помочь "ЛНР" и "ДНР".

Медведчука в рамках этого дела отправили под домашний арест. 10 января 2022 года ему продлили срок домашнего ареста на 60 суток.

Порошенко 19 января суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства, однако Офис генпрокурора обжаловал решение и настаивает на аресте.

10 февраля директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев анонсировал появление новых подозреваемых в деле о поставках угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей в 2014–2015 годах.

17 февраля генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование так называемого "угольного дела" в отношении Порошенко и Медведчука должно быть завершено в сентябре 2022 года.

12 апреля СБУ задержала Медведчука после бегства из-под домашнего ареста в начале полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

23 мая Медведчук дал показания против Порошенко. Он, в частности, рассказал о схемах вывода из государственной собственности части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива и закупки угля в "ЛДНР".

Теги: Петр Порошенко, Украина, Виктор Медведчук, уголь, террористы, расследование, нефтепровод, спецслужбы, подозрение, Европейская солидарность
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