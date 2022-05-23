"Медведчук спасает свою шкуру от ответственности". В "Европейской солидарности" прокомментировали показания Медведчука против Порошенко

"Все "заявления" Медведчука в адрес Петра Порошенко – это очевидная информационная диверсия в интересах страны-агрессора, потому что нарушение внутриполитического единства сегодня будет работать не на украинские интересы. Медведчук, который спасает свою шкуру от ответственности за свою антиукраинскую деятельность, готов "заявлять" во что бы то ни стало", – сказано в заявлении.

Также в "Европейской солидарности" заявили, что показания о Порошенко Медведчуку "написали заказчики, потому и читал он их с суфлера", а "оплатой за эти показания был перевод в лучшие условия пребывания и обещания обмена".

Видео, на котором Медведчук дает показания, партия Порошенко назвала "яркими политически мотивированными роликами с псевдосвидетельствами, смонтированными СБУ".

Кроме того, в "Европейской солидарности" обвинили главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова в том, что они "в чрезвычайно сложный момент на фронте прибегают к откровенно вредительским действиям – нарушают принцип внутриполитического единства".

"Мы и дальше настаиваем на том, что публичная дискуссия между властью и оппозицией вернуться на повестку дня может не раньше завершения войны. Враг – не Порошенко, враг – [президент России Владимир] Путин", – отметили в "Европейской солидарности".