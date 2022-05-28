Порошенко во второй раз не выпустили из Украины

Первый раз Порошенко не пропустили через границу 27 мая Фото: Петро Порошенко / Facebook

"Мы стали свидетелям позорного нарушения закона, когда лидера оппозиционной политсилы "Европейская солидарность" абсолютно незаконно не выпустили за пределы Украины. Ехал он на основании официального распоряжения главы ВР [Руслана] Стефанчука для участия в Парламентской ассамблее НАТО", – говорит на видео нардеп Николай Княжицкий.

Другая депутат София Федина рассказала, что пограничники не пустили Порошенко, так как у того "не было оснований для выезда за границу".

"В этот раз, сегодня, QR-код считался, командировка действительна, Стефанчук подтвердил, Парламентская ассамблея НАТО начала работу. Но пограничники теперь говорят, что "предоставили не все документы", но не говорят, какие "не все", – написала Сюмар.