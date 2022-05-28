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Порошенко во второй раз не выпустили из Украины

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Первый раз Порошенко не пропустили через границу 27 мая
Первый раз Порошенко не пропустили через границу 27 мая
Фото: Петро Порошенко / Facebook

Пятому президенту Украины и лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко во второй раз отказали в пересечении государственной границы Украины с Польшей. Об этом рассказала нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар в Facebook, подробности также сообщили другие представители партии.

"Мы стали свидетелям позорного нарушения закона, когда лидера оппозиционной политсилы "Европейская солидарность" абсолютно незаконно не выпустили за пределы Украины. Ехал он на основании официального распоряжения главы ВР [Руслана] Стефанчука для участия в Парламентской ассамблее НАТО", – говорит на видео нардеп Николай Княжицкий.

Другая депутат София Федина рассказала, что пограничники не пустили Порошенко, так как у того "не было оснований для выезда за границу".

https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/videos/754681669024217/

"В этот раз, сегодня, QR-код считался, командировка действительна, Стефанчук подтвердил, Парламентская ассамблея НАТО начала работу. Но пограничники теперь говорят, что "предоставили не все документы", но не говорят, какие "не все", – написала Сюмар.

https://www.facebook.com/vsiumar/posts/2486285298172607

Контекст:

Первый раз Порошенко не пропустили через границу 27 мая, о чем сообщила сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Выезд для украинцев в возрасте от 18 до 60 лет запрещен в связи с военным положением. Есть несколько исключений из этого правила, в том числе наличие трех и более несовершеннолетних детей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Петр Порошенко, Николай Княжицкий, Виктория Сюмар, граница, Европейская солидарность, София Федина
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