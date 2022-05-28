Геращенко заявила, что Порошенко не выпустили из Украины в Литву на сессию Парламентской ассамблеи НАТО

Порошенко – член делегации украинского парламента, которая должна принять участие в Парламентской ассамблее НАТО 28 мая. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о его командировке, но в пункте пропуска "без объяснения причин" Порошенко вечером в пятницу отказали в выезде за границу, пишет Геращенко.

Пограничники на пункте пропуска "Рава Русская" "несли какую-то чушь о "поддельном или отмененном распоряжении", хотя всех остальных депутатов "выпускают из страны без всяких проблем", заявила нардеп.

"Руководство фракции ЕС весь вечер пыталось связаться с председателем ВР, чтобы понять, что происходит, однако он не вышел на контакт. Хотя должен защищать парламентаризм и демократию, а не толерировать двойные стандарты относительно депутатов. Черные списки теперь не только в так называемом "Едином марафоне", но и на границе. Сегрегация депутатов уже давно происходит по партийной принадлежности, но подобную дерзость мы видим впервые, и это возвращает страну во времена Януковича. "Европейская солидарность" расценивает эту провокацию как заказ власти, продолжающей войну с Порошенко, вместо того, чтобы сосредоточиться на войне с Путиным и Россией. Это не просто подрыв задекларированного единства, а полное ее разрушение. Это мелочная и недостойная политика", – заявила Геращенко.

Порошенко также должен был выступить на саммите Европейской народной партии в Нидерландах. Согласно анонсу на сайте "Евросолидарности", поездка в Европу должна была продлиться как минимум до 1 июня.

В Госпогранслужбе в "Украинской правде" сообщили, что Порошенко был на пункте пропуска примерно в 23.45.