Зеленский: Мы можем построить современную страну, но строить будущее без молодого поколения невозможно

Зеленский – украинской молодежи: Я не могу построить для вас комфортное государство без вас Фото: president.gov.ua

"Я не могу построить для вас комфортное государство без вас. Я могу построить государство для всех нас, для нашего поколения, для пожилых людей. Мы можем построить современную страну, но строить будущее без молодого поколения невозможно", – сказал Зеленский.

Он отметил, что, несмотря на всю свою либеральность представители украинской власти не могут видеть завтрашний день так, как это удается молодежи.

"Смотреть вперед, так прозрачно видеть будущее мы можем, как вы. Каждое поколение лучше предыдущего, современнее предыдущего. Я не могу вам предложить вам что-то дял вас. Я могу вам помочь воплотить в жизнь ваши мечты и вашу Украину, ваше видение будущего" – подчеркнул президент.