Байден заявил, что Зеленский не хотел слышать предупреждения о вторжении. В ОП ответили, что просили санкции, но их не слышали

"Я знаю, что многие думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные для подтверждения, что он (президент РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") собирается перейти границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, как и многие люди", – сказал Байден.

При этом Байден признал, что возможность полномасштабного вторжения могла показаться надуманной, сказав: "Я понимаю, почему они не хотели этого слышать".

На слова Байдена отреагироали в Офисе президента. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии Liga.net напомнил, что в тот период Зеленский провел три-четыре телефонных разговора с Байденом и лидеры подробно обменивались мнениями и оценками ситуации.

"Поэтому фраза "не хотел слышать" вероятно требует уточнения. К тому же, если помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побуждать Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. И здесь уже можно сказать, что наши партнеры "не хотели нас слышать", – добавил спикер Зеленского.