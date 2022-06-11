Байден заявил, что Зеленский не хотел слышать предупреждения о вторжении. В ОП ответили, что просили санкции, но их не слышали

"Я знаю, что многие думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные для подтверждения, что он (президент РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") собирается перейти границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, как и многие люди", – сказал Байден.
При этом Байден признал, что возможность полномасштабного вторжения могла показаться надуманной, сказав: "Я понимаю, почему они не хотели этого слышать".
На слова Байдена отреагироали в Офисе президента. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии Liga.net напомнил, что в тот период Зеленский провел три-четыре телефонных разговора с Байденом и лидеры подробно обменивались мнениями и оценками ситуации.
"Поэтому фраза "не хотел слышать" вероятно требует уточнения. К тому же, если помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побуждать Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. И здесь уже можно сказать, что наши партнеры "не хотели нас слышать", – добавил спикер Зеленского.
Разговоры о полномасштабном нападении РФ на Украину начались задолго до 24 февраля. С конца октября прошлого года западные СМИ и политики говорили о втакой возможности.
В частности, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
В то же время украинские власти заявляли, что западные страны преувеличивают опасность.
18 февраля Байден заявил, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину.