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Столтенберг: Мы смогли предугадать вторжение РФ в Украину, но как будет развиваться эта война, спрогнозировать очень сложно

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Путин совершил стратегическую ошибку, считает Столтенберг
Путин совершил стратегическую ошибку, считает Столтенберг
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин совершил стратегическую ошибку, приняв решение о полномасштабном вторжении в Украину – он полностью недооценил силу и волю украинского народа и Вооруженных сил страны защитить государство, а также недооценил единство НАТО и союзников в поддержке Украины.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции в Вашингтоне 1 июня, расшифровку приводит сайт Альянса. 

Отвечая на вопрос о разногласиях в НАТО по поводу поставок Украине более тяжелого оружия, Столтенбрег сказал: "Альтернатива не поддерживать Украину, которая фактически позволит президенту [РФ Владимиру] Путину победить, будет опасной для всех нас, и цена, которую нам придется заплатить, будет выше, чем инвестировать сейчас в поддержку Украины". 

Генсек НАТО подчеркнул, что войны непредсказуемы. 

"Мы смогли предугадать вторжение, но как будет развиваться эта война, спрогнозировать очень сложно. Что мы знаем, так это то, что почти все войны заканчиваются на определенном этапе за столом переговоров. И также было четко заявлено президентом [Украины Владимиром] Зеленским, что на определенном этапе эта война закончится за столом переговоров. Но то, что происходит за столом переговоров, конечно, полностью зависит от силы, от ситуации на поле боя. И вот, что мы делаем: мы поддерживаем их и отстаиваем право на самооборону", – добавил он. 

Столтенберг отметил, что доверяет в вопросе переговоров политическому руководству Украины. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия ведет войну против Украины с 2014 года, когда был оккупирован Крым и началась агрессия на Донбассе. Все это время Москва не признавала своего присутствия на востоке Украины. 24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он называет войну "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, НАТО, Йенс Столтенберг, Энтони Блинкен, война России против Украины
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