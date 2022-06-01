Столтенберг: Мы смогли предугадать вторжение РФ в Украину, но как будет развиваться эта война, спрогнозировать очень сложно

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции в Вашингтоне 1 июня, расшифровку приводит сайт Альянса.

Отвечая на вопрос о разногласиях в НАТО по поводу поставок Украине более тяжелого оружия, Столтенбрег сказал: "Альтернатива не поддерживать Украину, которая фактически позволит президенту [РФ Владимиру] Путину победить, будет опасной для всех нас, и цена, которую нам придется заплатить, будет выше, чем инвестировать сейчас в поддержку Украины".

Генсек НАТО подчеркнул, что войны непредсказуемы.

"Мы смогли предугадать вторжение, но как будет развиваться эта война, спрогнозировать очень сложно. Что мы знаем, так это то, что почти все войны заканчиваются на определенном этапе за столом переговоров. И также было четко заявлено президентом [Украины Владимиром] Зеленским, что на определенном этапе эта война закончится за столом переговоров. Но то, что происходит за столом переговоров, конечно, полностью зависит от силы, от ситуации на поле боя. И вот, что мы делаем: мы поддерживаем их и отстаиваем право на самооборону", – добавил он.

Столтенберг отметил, что доверяет в вопросе переговоров политическому руководству Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)