Столтенберг: Никто не имеет точных прогнозов, когда закончится война РФ против Украины

По словам Столтенберга, президент РФ Владимир Путин совершил большую стратегическую ошибку, так как планировал достичь своих целей за неделю, но российские войска выбиты из ряда регионов на севере Украины.

"Однако войны непредсказуемы. И никто не может с уверенностью сказать, когда и чем закончится эта война. То, что мы увидели, – это, конечно же, мужество и профессионализм украинских солдат, политического руководства во главе с президентом [Владимиром] Зеленским и простых украинцев. В сочетании с беспрецедентной военной поддержкой союзников и партнеров по НАТО это позволило противостоять российскому вторжению", – сказал он.

Генсек отметил, что сначала страны НАТО поставляли Украине в основном оружие и технику советского производства, но сейчас в поставках есть больше техники НАТО, которая требует обучения.

"Таким образом, первая задача НАТО состоит в оказании поддержки, причем в долгосрочной перспективе. Поэтому обращаюсь к союзникам пополнить запасы. Потому что это все более и более война на истощение. Там, где вы видите потери с обеих сторон, вы видите огромный спрос на боеприпасы, топливо и другое. Не только на новую технику, но и на запчасти к уже поставленным вооружениям и системам", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)