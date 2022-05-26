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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг: Никто не имеет точных прогнозов, когда закончится война РФ против Украины

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Столтенберг: Первая задача НАТО состоит в оказании поддержки, причем в долгосрочной перспективе
Столтенберг: Первая задача НАТО состоит в оказании поддержки, причем в долгосрочной перспективе
Фото: EPA

Никто не может с уверенностью сказать, когда и каким образом завершится война России против Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, которое вышло 25 мая.

По словам Столтенберга, президент РФ Владимир Путин совершил большую стратегическую ошибку, так как планировал достичь своих целей за неделю, но российские войска выбиты из ряда регионов на севере Украины.

"Однако войны непредсказуемы. И никто не может с уверенностью сказать, когда и чем закончится эта война. То, что мы увидели, – это, конечно же, мужество и профессионализм украинских солдат, политического руководства во главе с президентом [Владимиром] Зеленским и простых украинцев. В сочетании с беспрецедентной военной поддержкой союзников и партнеров по НАТО это позволило противостоять российскому вторжению", – сказал он.

Генсек отметил, что сначала страны НАТО поставляли Украине в основном оружие и технику советского производства, но сейчас в поставках есть больше техники НАТО, которая требует обучения.

"Таким образом, первая задача НАТО состоит в оказании поддержки, причем в долгосрочной перспективе. Поэтому обращаюсь к союзникам пополнить запасы. Потому что это все более и более война на истощение. Там, где вы видите потери с обеих сторон, вы видите огромный спрос на боеприпасы, топливо и другое. Не только на новую технику, но и на запчасти к уже поставленным вооружениям и системам", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия ведет войну против Украины с 2014 года, когда был оккупирован Крым и началась агрессия на Донбассе. Все это время Москва не признавала своего присутствия на востоке Украины. 24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. В России войну называют "спецоперацией".

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

В настоящее время российские оккупационные войска захватили часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Ряд стран – членов НАТО оказывают Украине финансовую, военную и гуманитарную помощь.

31 марта Столтенберг заявил, что страны НАТО будут продолжать поставлять Украине оружия столько, сколько будет нужно.

Теги: Россия, Украина, НАТО, оружие, Йенс Столтенберг, война России против Украины
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