Политолог Романенко назвал украинские компании, которые продолжают работать в России

Юрий Романенко: Фокус внимания был на европейцах и американцах, но есть немало украинских компаний, которые продолжают зарабатывать на рынке агрессора и платят там налоги Фото: Yuriy Romanenko / Facebook

"Фокус внимания был на европейцах и американцах, но есть немало украинских компаний, которые продолжают зарабатывать на рынке агрессора и платят там налоги. Кто "отличился":

Parimatch – компания открыто продолжает работать в Беларуси, которая играет ключевую роль в агрессии России против Украины. В России лицензия якобы отозвана, но все контракты продолжаются. Явно все мутно;



"Конти" – кондитерская компания. Владеет кондитерской фабрикой в Курской области "Конти-Рус". Продукция бренда реализуется на территории России;



всеми любимый Roshen – продукция доступна в магазинах Беларуси и России, о чем свидетельствуют фотографии очевидцев;



Make UP – косметическая компания, продолжающая работу в России. Вакансии доступны на сайтах поиска работы, однако сайт временно недоступен;



компании "Хортица" и "Оболонь" публично заявили, что отзывают свои бренды с российского рынка. Однако и пиво "Оболонь", и водка "Хортица" по-прежнему доступны в магазинах Auchan ("Ашан"), "Перекресток" и прочих торговых сетях РФ", – написал Романенко.

Он опубликовал инфографику Киевской школы экономики со статистикой ухода мировых компаний из России, а также призвал своих подписчиков дополнять список украинских компаний, работающих в России и Беларуси.

Война России против Украины. Главное (обновляется)