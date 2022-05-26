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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Политолог Романенко назвал украинские компании, которые продолжают работать в России

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Юрий Романенко: Фокус внимания был на европейцах и американцах, но есть немало украинских компаний, которые продолжают зарабатывать на рынке агрессора и платят там налоги
Юрий Романенко: Фокус внимания был на европейцах и американцах, но есть немало украинских компаний, которые продолжают зарабатывать на рынке агрессора и платят там налоги
Фото: Yuriy Romanenko / Facebook

Сегодня три месяца со дня начала полномасштабной войны с Россией. Многие международные компании ушли с российского и белорусского рынков из-за давления мировой общественности и репутационных рисков, но часть украинских компаний продолжают работать в этих странах, написал в своем Facebook политолог, шеф-редактор информационно-аналитического портала "Хвиля", соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко.

"Фокус внимания был на европейцах и американцах, но есть немало украинских компаний, которые продолжают зарабатывать на рынке агрессора и платят там налоги. Кто "отличился":

  • Parimatch – компания открыто продолжает работать в Беларуси, которая играет ключевую роль в агрессии России против Украины. В России лицензия якобы отозвана, но все контракты продолжаются. Явно все мутно;
     
  • "Конти" – кондитерская компания. Владеет кондитерской фабрикой в Курской области "Конти-Рус". Продукция бренда реализуется на территории России;
     
  • всеми любимый Roshen – продукция доступна в магазинах Беларуси и России, о чем свидетельствуют фотографии очевидцев;
     
  • Make UP – косметическая компания, продолжающая работу в России. Вакансии доступны на сайтах поиска работы, однако сайт временно недоступен;
     
  • компании "Хортица" и "Оболонь" публично заявили, что отзывают свои бренды с российского рынка. Однако и пиво "Оболонь", и водка "Хортица" по-прежнему доступны в магазинах Auchan ("Ашан"), "Перекресток" и прочих торговых сетях РФ", – написал Романенко. 

Он опубликовал инфографику Киевской школы экономики со статистикой ухода мировых компаний  из России, а также призвал своих подписчиков дополнять список украинских компаний, работающих в России и Беларуси.

https://www.facebook.com/yuriy.romanenko/posts/5407234269298260

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли почти 1000 компаний.

О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA и Jysk. Компании Apple и Microsoft приостановили продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.

О временном закрытии своих ресторанов объявил KFC, окончательно решил уйти McDonald's. Корпорация Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановила работу в стране-агрессоре Coca-Cola а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.

В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть строительных магазинов Leroy Merlin. Сеть супермаркетов Auchan ("Ашан") до последнего отказывалась уходить из РФ, но 5 апреля приняла решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.

Теги: налоги, экономика, бизнес, Юрий Романенко, война России против Украины
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