ГОРДОН
 
 
МИР

McDonald's принял окончательное решение об уходе из России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
McDonald&rsquo;s планирует продать свой бизнес в РФ местному покупателю, заявили в компании
McDonald’s планирует продать свой бизнес в РФ местному покупателю, заявили в компании
Фото: mcdonalds_rus / Instagram

Крупнейшая сеть ресторанов быстрого питания в мире McDonald's приняла окончательное решение об уходе из России, бизнес компании в РФ будет продан.

Об этом в сообщении франшизам, сотрудникам и поставщикам, которое было получено The New York Times, написал исполнительный директор McDonald’s Крис Кемпчински.

Это – "сложный вопрос, который не имеет прецедентов и имеет серьезные последствия", отметил он.

По словам Кемпчински, "игнорировать гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине, невозможно".

McDonald’s планирует продать свой бизнес в РФ местному покупателю. При этом рестораны сети в России больше не смогут использовать название, логотип или брендинг компании, что также повлечет за собой прекращение использования ими меню McDonald’s. В то же время американская компания сохраняет за собой свои товарные знаки в России.

После продажи сеть ресторанов McDonald's будет работать под новым брендом, открытие должно состояться в июне, сообщил РБК источник, близкий к компании.

"Все активы McDonald’s продаются, все рабочие места сохраняются, будет новый бренд, новая сеть предприятий быстрого обслуживания, которая откроется на тех местах, где раньше работал McDonald’s. Надеемся, что первое открытие будет в июне", – сказал собеседник российскому агентству.

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли почти 1000 компаний.

8 марта о временном закрытии всех своих ресторанов в России заявил McDonald's.

Теги: Россия, Украина, бизнес, вторжение, ресторан, активы, бренд, Крис Кемпчински, продажа, питание
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не могу осилить". Бекхэм похвастался ужином, который приготовила ему мать
"Не могу осилить". Бекхэм похвастался ужином, который приготовила ему мать
Мать лидера Kalush Orchestra рассказала, что написала сыну после его призыва со сцены "Евровидения 2022" спасти защитников Мариуполя
Мать лидера Kalush Orchestra рассказала, что написала сыну после его призыва со сцены "Евровидения 2022" спасти защитников Мариуполя
"Поляки действительно обиделись". Бурмака призналась, что в Варшаве ей пришлось оправдываться за оценки украинского жюри на "Евровидении"
"Поляки действительно обиделись". Бурмака призналась, что в Варшаве ей пришлось оправдываться за оценки украинского жюри на "Евровидении"
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
"Это важнее всего "Евровидения" вместе взятого". Бурмака рассказала, что украинцы могут сделать для Польши после скандала с голосованием жюри
"Это важнее всего "Евровидения" вместе взятого". Бурмака рассказала, что украинцы могут сделать для Польши после скандала с голосованием жюри
  "Мы оказались в безопасном месте именно в этот момент". Каменских рассказала, как вместе с мужем переехала в Испанию перед началом войны
  "Мы оказались в безопасном месте именно в этот момент". Каменских рассказала, как вместе с мужем переехала в Испанию перед началом войны
"Мурашки", "Сердце разорвано. Сила и боль". Боец "Азова" под звуки взрывов спел песню Stefania. Видео
"Мурашки", "Сердце разорвано. Сила и боль". Боец "Азова" под звуки взрывов спел песню Stefania. Видео
  Клопотенко о Зеленском: Закончится война, мы победим, сядем, будем анализировать
  Клопотенко о Зеленском: Закончится война, мы победим, сядем, будем анализировать
Стало известно, как сейчас выглядит Аршавина, лишившаяся носа из-за некроза. Фото
Стало известно, как сейчас выглядит Аршавина, лишившаяся носа из-за некроза. Фото
Глава жюри от Украины об оценках для Польши на "Евровидении 2022": Организаторы добавили жюри, чтобы снизить влияние добрососедских отношений
Глава жюри от Украины об оценках для Польши на "Евровидении 2022": Организаторы добавили жюри, чтобы снизить влияние добрососедских отношений
"Почему не подкорректировали наши голоса?" Федишин, отдавшая Польше на "Евровидении" 10-е место, считает, что оргкомитет конкурса должен был внести правки в оценки жюри
"Почему не подкорректировали наши голоса?" Федишин, отдавшая Польше на "Евровидении" 10-е место, считает, что оргкомитет конкурса должен был внести правки в оценки жюри
Никита Пресняков высказался о судьбе замка Пугачевой и Галкина и их переезде в Латвию
Никита Пресняков высказался о судьбе замка Пугачевой и Галкина и их переезде в Латвию
Паш пожаловалась на хейт в сети, невзирая на признание ею "ошибок прошлого"
Паш пожаловалась на хейт в сети, невзирая на признание ею "ошибок прошлого"
Глава правления Общественного рассказал, как будет определяться город для проведения "Евровидения 2023" в Украине
Глава правления Общественного рассказал, как будет определяться город для проведения "Евровидения 2023" в Украине
Экс-супруг Билык анонсировал концерт в РФ после заявления певицы о его антивоенной позиции и переезде в Азербайджан
Экс-супруг Билык анонсировал концерт в РФ после заявления певицы о его антивоенной позиции и переезде в Азербайджан
Грузия и Азербайджан заявили, что поставили Украине не те баллы, которые были озвучены во время трансляции финала "Евровидения 2022"
Грузия и Азербайджан заявили, что поставили Украине не те баллы, которые были озвучены во время трансляции финала "Евровидения 2022"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Янина Соколова: Не скажу, что мое отношение к Зеленскому изменилось, но я уважаю этого человека (105669)
2
Клопотенко: Кто-то написал: "Почему ты не на войне?" – "Ну а чего ты не сдохнешь, коза тупая?" Но я же так не отвечаю (98987)
3
Российский режиссер Звягинцев: Мариуполь разбомблен! Это невероятная ложь – пускать ракеты по жилым кварталам и называть это денацификацией (37124)
4
Хлеб, яйца, макароны и сыр. Виталий Ким показал, как готовит завтрак. Видео (36021)
5
Звягинцев о Путине: Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – ни один не будет говорить на русском (34439)
6
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022" (27583)
7
Проживающая в Украине певица из РФ: Страшно, что у меня есть метка дьявола – российский паспорт. Куда бы ни приехали русские – их не любят (26341)
8
"Наш президент точно что-то знает". В сети обсуждают Зеленского в панамке, как у солиста Kalush Orchestra (22591)
 
 
 
 