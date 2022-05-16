McDonald's принял окончательное решение об уходе из России

Об этом в сообщении франшизам, сотрудникам и поставщикам, которое было получено The New York Times, написал исполнительный директор McDonald’s Крис Кемпчински.

Это – "сложный вопрос, который не имеет прецедентов и имеет серьезные последствия", отметил он.

По словам Кемпчински, "игнорировать гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине, невозможно".

McDonald’s планирует продать свой бизнес в РФ местному покупателю. При этом рестораны сети в России больше не смогут использовать название, логотип или брендинг компании, что также повлечет за собой прекращение использования ими меню McDonald’s. В то же время американская компания сохраняет за собой свои товарные знаки в России.

После продажи сеть ресторанов McDonald's будет работать под новым брендом, открытие должно состояться в июне, сообщил РБК источник, близкий к компании.

"Все активы McDonald’s продаются, все рабочие места сохраняются, будет новый бренд, новая сеть предприятий быстрого обслуживания, которая откроется на тех местах, где раньше работал McDonald’s. Надеемся, что первое открытие будет в июне", – сказал собеседник российскому агентству.