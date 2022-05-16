Россия национализировала активы Renault. Планирует выпускать Lada и "Москвичи"

На заводе Renault в Москве будут выпускать автомобили "Москвич" Фото: depositphotos.com

"Подписанные соглашения предусматривают передачу акций Renault Россия городу Москве и акций "АвтоВАЗ" – государству в лице подведомственного минпромторгу России предприятия "НАМИ", – говорится в сообщении.

В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом:

100% акций ЗАО "Рено Россия" будет владеть правительство Москвы;

67,69% акций автоконцерна "АвтоВАЗ" (ими владела компания Renault ) переходят в собственность Российской Федерации в лице НАМИ.

"В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей Lada на заводах "АвтоВАЗ". Также "АвтоВАЗ" будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке", – добавили в российском ведомстве.

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте заявил, что на заводе Renault в Москве возобновят производство автомобилей "Москвич". По его словам, решение о передаче завода на баланс города было принято в связи с необходимостью сберечь многотысячный трудовой коллектив.

По его словам, основным партнером возрожденного Московского автомобильного завода "Москвич" станет КамАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей.