Россия национализировала активы Renault. Планирует выпускать Lada и "Москвичи"

"Подписанные соглашения предусматривают передачу акций Renault Россия городу Москве и акций "АвтоВАЗ" – государству в лице подведомственного минпромторгу России предприятия "НАМИ", – говорится в сообщении.
В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом:
"В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей Lada на заводах "АвтоВАЗ". Также "АвтоВАЗ" будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке", – добавили в российском ведомстве.
Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте заявил, что на заводе Renault в Москве возобновят производство автомобилей "Москвич". По его словам, решение о передаче завода на баланс города было принято в связи с необходимостью сберечь многотысячный трудовой коллектив.
По его словам, основным партнером возрожденного Московского автомобильного завода "Москвич" станет КамАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей.
Завод Renault начал работу в Москве в 2005 году. В последнее время его основным профилем был выпуск внедорожника Duster, кроссовера Kaptur и купе-кроссовера Arkana, отметила радиостанция RFI.
23 марта президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Франции призвал французские компании, в частности Renault, уйти с российского рынка и "перестать быть спонсорами для российской военной машины". В тот же день Renault сообщил об остановке своего завода в Москве.
Россия – второй по величине рынок для продукции Renault после Франции. В 2021 году на Россию приходилось около 10% продаж Renault.