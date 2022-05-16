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Россия национализировала активы Renault. Планирует выпускать Lada и "Москвичи"

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На заводе Renault в Москве будут выпускать автомобили "Москвич"
На заводе Renault в Москве будут выпускать автомобили "Москвич"
Фото: depositphotos.com

Российские активы французского производителя автомобилей Renault переходят в государственную собственность РФ. Об этом заявил минпромторг России в Telegram.

"Подписанные соглашения предусматривают передачу акций Renault Россия городу Москве и акций "АвтоВАЗ" – государству в лице подведомственного минпромторгу России предприятия "НАМИ", – говорится в сообщении.

В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом:

  • 100% акций ЗАО "Рено Россия" будет владеть правительство Москвы;
  • 67,69% акций автоконцерна "АвтоВАЗ" (ими владела компания Renault) переходят в собственность Российской Федерации в лице НАМИ.

"В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей Lada на заводах "АвтоВАЗ". Также "АвтоВАЗ" будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке", – добавили в российском ведомстве.

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте заявил, что на заводе Renault в Москве возобновят производство автомобилей "Москвич". По его словам, решение о передаче завода на баланс города было принято в связи с необходимостью сберечь многотысячный трудовой коллектив.

По его словам, основным партнером возрожденного Московского автомобильного завода "Москвич" станет КамАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей.

Контекст:

Завод Renault начал работу в Москве в 2005 году. В последнее время его основным профилем был выпуск внедорожника Duster, кроссовера Kaptur и купе-кроссовера Arkana, отметила радиостанция RFI

23 марта президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Франции призвал французские компании, в частности Renault, уйти с российского рынка и "перестать быть спонсорами для российской военной машины". В тот же день Renault сообщил об остановке своего завода в Москве.

Россия – второй по величине рынок для продукции Renault после Франции. В 2021 году на Россию приходилось около 10% продаж Renault.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, автомобили, бизнес, Автоваз, Renault
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