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Французский автоконцерн Renault решил остановить завод в Москве

Концерн Renault заявил о решении прекратить деятельность в России, которая была для него вторым после Франции рынком сбыта
Концерн Renault заявил о решении прекратить деятельность в России, которая была для него вторым после Франции рынком сбыта
Фото: EPA

Французский автоконцерн Renault сообщил об обстановке своего завода в Москве. Такое решение было принято на заседании совета директоров компании 23 марта, сообщила ее пресс-служба.

В заявлении сказано, что работа завода в столице РФ прекращается немедленно. Кроме того, компания "оценивает возможные варианты" действий в отношении своей доли в капитале российского автопроизводителя "АвтоВАЗ", отметив при этом, что несет ответственность за 45 тыс. сотрудников в России. "Ведомости" напомнили, что Renault принадлежит 68% "АвтоВАЗа", остальные 32% – у российской госкорпорации "Ростех".

"Renault Group напоминает, что она уже принимает необходимые меры для соблюдения международных санкций", – завили в компании.

При этом в пресс-релизе не упоминается война в Украине и что стало причиной санкций. 

Французская компания приостановила работу завода в Москве в конце февраля, после начала российского вторжения в Украину. Тогда Renault заявила, что это было связано с "вынужденным изменением существующих логистических маршрутов". 21 марта Renault возобновила производство в Москве

Украинские власти раскритиковали решение компании остаться работать в РФ. 

23 марта президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Франции призвал французские компании, в частности Renault, уйти с российского рынка и "перестать быть спонсорами для российской военной машины". 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать продукцию Renault. 

"Не то, чтобы кого-то удивляло, что Renault поддерживает жестокую агрессивную войну в Европе. Но за ошибки приходится платить, особенно когда они повторяются", – написал Кулеба в Twitter, но позже он поприветствовал решение компании прекратить деятельность в РФ. 

Дипломат назвал вечернее заявление Renault "ответственным шагом на фоне продолжающейся варварской агрессии России против Украины". 

Завод Renault начал работу в Москве в 2005 году. В последнее время его основным профилем был выпуск внедорожника Duster, кроссовера Kaptur и купе-кроссовера Arkana, отметила радиостанция RFI

Financial Times сообщила, что 15% акций Renault принадлежит французскому правительству. По данным издания, власти Франции до сих пор не заставляли французские компании уходить с российского рынка, но "предупреждали их о надвигающихся трудностях". Издание выяснило, что позиция французских властей не изменилась и Renault  по собственной инициативе приняла решение о дальнейшей работе в России. 

Россия  второй по величине рынок для продукции Renault после Франции. В 2021 году на Россию приходилось около 10% продаж Renault.

Контекст:

С начала российского вторжения в Украину РФ покинули сотни крупнейших международных компаний.

В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть строительных магазинов Leroy Merlin, а также сеть супермаркетов Auchan

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Франция, автомобили, санкции, Автоваз, российская агрессия, война России против Украины, Renault
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