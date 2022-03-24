Французский автоконцерн Renault решил остановить завод в Москве

Концерн Renault заявил о решении прекратить деятельность в России, которая была для него вторым после Франции рынком сбыта Фото: EPA

В заявлении сказано, что работа завода в столице РФ прекращается немедленно. Кроме того, компания "оценивает возможные варианты" действий в отношении своей доли в капитале российского автопроизводителя "АвтоВАЗ", отметив при этом, что несет ответственность за 45 тыс. сотрудников в России. "Ведомости" напомнили, что Renault принадлежит 68% "АвтоВАЗа", остальные 32% – у российской госкорпорации "Ростех".

"Renault Group напоминает, что она уже принимает необходимые меры для соблюдения международных санкций", – завили в компании.

При этом в пресс-релизе не упоминается война в Украине и что стало причиной санкций.

Французская компания приостановила работу завода в Москве в конце февраля, после начала российского вторжения в Украину. Тогда Renault заявила, что это было связано с "вынужденным изменением существующих логистических маршрутов". 21 марта Renault возобновила производство в Москве.

Украинские власти раскритиковали решение компании остаться работать в РФ.

23 марта президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Франции призвал французские компании, в частности Renault, уйти с российского рынка и "перестать быть спонсорами для российской военной машины".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать продукцию Renault.

"Не то, чтобы кого-то удивляло, что Renault поддерживает жестокую агрессивную войну в Европе. Но за ошибки приходится платить, особенно когда они повторяются", – написал Кулеба в Twitter, но позже он поприветствовал решение компании прекратить деятельность в РФ.

Дипломат назвал вечернее заявление Renault "ответственным шагом на фоне продолжающейся варварской агрессии России против Украины".

Renault refuses to pull out of Russia. Not that it should surprise anyone when Renault supports a brutal war of aggression in Europe. But mistakes must come with a price, especially when repeated. I call on customers and businesses around the globe to boycott Group Renault. pic.twitter.com/STFeafnCoi — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 23, 2022

I welcome @renaultgroup’s statement on cessation of industrial activities in Russia. Responsible move against the backdrop of Russia’s ongoing barbaric aggression against Ukraine. https://t.co/8LFGoGz94e — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 23, 2022

Завод Renault начал работу в Москве в 2005 году. В последнее время его основным профилем был выпуск внедорожника Duster, кроссовера Kaptur и купе-кроссовера Arkana, отметила радиостанция RFI.

Financial Times сообщила, что 15% акций Renault принадлежит французскому правительству. По данным издания, власти Франции до сих пор не заставляли французские компании уходить с российского рынка, но "предупреждали их о надвигающихся трудностях". Издание выяснило, что позиция французских властей не изменилась и Renault по собственной инициативе приняла решение о дальнейшей работе в России.

Россия – второй по величине рынок для продукции Renault после Франции. В 2021 году на Россию приходилось около 10% продаж Renault.