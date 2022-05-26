Предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС будет сигналом для инвесторов, что это хорошее место для ведения бизнеса – экономист

Трансляция велась на YouTube-канале фонда.
"Мы должны приложить все усилия, чтобы Украина получила этот статус кандидата в члены Евросоюза, и как можно скорее начать переговоры о вступлении, для того, чтобы иметь этот якорь ожидаемой политики и ожидаемых возможностей и для инвесторов, и для потенциальных импортеров украинской продукции, для тех компаний из Европейского союза, которые были бы заинтересованы в том, чтобы интегрировать украинские продукты в свои цепочки создания добавленной стоимости, понимая, что в обозримой перспективе это будет одна таможенная зона, не будет границы, и соответственно, это будет хорошее место для ведения бизнеса в широком смысле этого слова", – сказал он.
Вышлинский считает, что для восстановления Украины необходимо внедрение инструмента страховки военно-политических рисков. Без частных инвестиций страна не сможет развиваться, а восстановление Украины нужно начинать "уже сейчас", не ожидая подписания мирного договора, заявил он.
"Это финансирование должно идти прямо сейчас. Потому что правительство не должно выбирать, восстанавливать им мост, или вовремя платить зарплату служащим, или – еще хуже – военным", – сказал Вышлинский.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Зеленский заявлял, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть.
Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне. Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, отметил президент.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".