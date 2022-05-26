Предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС будет сигналом для инвесторов, что это хорошее место для ведения бизнеса – экономист

Вышлинский: Мы должны приложить все усилия, чтобы Украина получила этот статус кандидата в члены Евросоюза Скриншот: Open Ukraine / YouTube

Трансляция велась на YouTube-канале фонда.

"Мы должны приложить все усилия, чтобы Украина получила этот статус кандидата в члены Евросоюза, и как можно скорее начать переговоры о вступлении, для того, чтобы иметь этот якорь ожидаемой политики и ожидаемых возможностей и для инвесторов, и для потенциальных импортеров украинской продукции, для тех компаний из Европейского союза, которые были бы заинтересованы в том, чтобы интегрировать украинские продукты в свои цепочки создания добавленной стоимости, понимая, что в обозримой перспективе это будет одна таможенная зона, не будет границы, и соответственно, это будет хорошее место для ведения бизнеса в широком смысле этого слова", – сказал он.

Вышлинский считает, что для восстановления Украины необходимо внедрение инструмента страховки военно-политических рисков. Без частных инвестиций страна не сможет развиваться, а восстановление Украины нужно начинать "уже сейчас", не ожидая подписания мирного договора, заявил он.

"Это финансирование должно идти прямо сейчас. Потому что правительство не должно выбирать, восстанавливать им мост, или вовремя платить зарплату служащим, или – еще хуже – военным", – сказал Вышлинский.