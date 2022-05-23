Буймистер: Те, кто работает со страной-агрессором, не должны вообще существовать сегодня в Украине

Людмила Буймистер: Создавая блага для Украины, они создают также блага для агрессора Фото: Vadym Krasnooky / Facebook

"Те, кто работает со страной-агрессором, не должны вообще существовать сегодня в Украине. Работа или через подставных лиц, или через какие-то офшорные структуры должна жестко отслеживаться и пресекаться. Ведь создавая блага для Украины, они создают также блага для агрессора. Поэтому эти отношения надо разрывать", – заявила нардеп и добавила, что власть должна создавать благоприятные условия для работы украинского бизнеса в Украине и странах Европы.

"РБК-Украина" отмечает, что компания Parimatch продолжает работать в Беларуси, где, по информации агентства, она принимает ставки от клиентов, платит налоги и спонсирует спортивные клубы.

"В России компания якобы отозвала франшизу, однако после незначительного ребрендинга компания продолжает работать", – пишут авторы материала.

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