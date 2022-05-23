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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буймистер: Те, кто работает со страной-агрессором, не должны вообще существовать сегодня в Украине

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Людмила Буймистер: Создавая блага для Украины, они создают также блага для агрессора
Людмила Буймистер: Создавая блага для Украины, они создают также блага для агрессора
Фото: Vadym Krasnooky / Facebook

В Украине не должно быть компаний, которые работают со странами-агрессорами, заявила в комментарии "РБК-Украина" народный депутат Людмила Буймистер. Агентство отмечает, что так политик прокомментировала работу, в частности, Parimatch в России и Беларуси.

"Те, кто работает со страной-агрессором, не должны вообще существовать сегодня в Украине. Работа или через подставных лиц, или через какие-то офшорные структуры должна жестко отслеживаться и пресекаться. Ведь создавая блага для Украины, они создают также блага для агрессора. Поэтому эти отношения надо разрывать", – заявила нардеп и добавила, что власть должна создавать благоприятные условия для работы украинского бизнеса в Украине и странах Европы.

"РБК-Украина" отмечает, что компания Parimatch продолжает работать в Беларуси, где, по информации агентства, она принимает ставки от клиентов, платит налоги и спонсирует спортивные клубы.

"В России компания якобы отозвала франшизу, однако после незначительного ребрендинга компания продолжает работать", – пишут авторы материала.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список президента РФ Владимира Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Многие западные компании решили прекратить или приостановить работу в РФ из-за войны. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, РФ уже покинули почти 1000 компаний.

Теги: Россия, Беларусь, бизнес, война России против Украины, Людмила Буймистер
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