Siemens прекращает бизнес в России из-за войны в Украине

В Siemens отметили, что международные санкции влияют на их коммерческую деятельность в России Фото: depositphotos.com

В компании напомнили, что после начала войны приостановили все новые операции и международные поставки в Россию и Беларусь.

В Siemens отметили, что международные санкции, а также текущие и потенциальные контрмеры влияют на коммерческую деятельность компании в России, особенно на железнодорожные перевозки и техническое обслуживание.

"Мы осуждаем войну в Украине и решили провести упорядоченный процесс, чтобы свернуть нашу промышленную деятельность в России. Это было непростым решением, учитывая нашу обязанность заботиться о наших сотрудниках и давние отношения с клиентами на рынке, на котором мы работаем уже почти 170 лет", – сказал президент и главный исполнительный директор Siemens AG Роланд Буш.

Компания уточнила, что продолжает оказывать гуманитарную помощь своим коллегам и народу Украины и поддерживает международное сообщество в призыве к миру.