Сенат Ирландии признал вторжение РФ в Украину геноцидом

Об этом сообщил в Twitter глава Сената Ирландии Марк Дейли.
"[...] Незаконное вторжение Российской Федерации в Украину является актом геноцида, – процитировал он часть документа. – Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде России в Украине".
Согласно тексту принятой резолюции, "действия российских военных соответствуют критериям геноцида, установленным Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него".
В резолюции отмечается, что политическое руководство РФ должно понести ответственность за преступления в Украине.
Сенат Ирландии призвал страны всего мира сохранять и усиливать санкции против России, "работая над прекращением импорта российских нефти и газа, а также угля, финансирующего российскую военную машину, направленную против украинского народа".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
“….. the illegal invasion of Ukraine by the Russian Federation is an Act of Genocide”— Senator Mark Daly (@SenatorMarkDaly) June 1, 2022
Senate of Ireland passed a resolution on Genocide by Russia in Ukraine @ZelenskyyUa @r_stefanchuk @Denys_Shmyhal @mezentseva_dep pic.twitter.com/2ge88ih7th
Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
Президент Владимир Зеленский называет действия РФ в Украине геноцидом. Такого же мнения президенты Польши и США.
Первой в мире признала геноцидом действия России в Украине Эстония, соответствующее решение 21 апреля принял парламент страны – Рийгикогу. В тот же день Сейм Латвии единогласно признал российскую агрессию геноцидом украинского народа. 27 апреля это сделал парламент Канады.
14 апреля Верховная Рада признала действия российских оккупантов в Украине геноцидом украинского народа.
10 мая Сейм Литвы единогласно принял резолюцию, которой признал войну РФ против Украины геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм.
11 мая геноцидом украинского народа действия российской армии в Украине признал Сенат Чехии.
Зеленский уверен, что преступления, которые Россия совершает в Украине, не имеют никаких военных целей и в будущем будут квалифицированы как геноцид украинского народа.