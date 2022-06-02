ГОРДОН
 
 
МИР

Сенат Ирландии признал вторжение РФ в Украину геноцидом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Действия российских военных в Украине соответствуют критериям геноцида, отметили в парламенте Ирландии
Действия российских военных в Украине соответствуют критериям геноцида, отметили в парламенте Ирландии
Фото: Houses of the Oireachtas / Facebook

Сенат Ирландии (верхняя палата парламента) 2 июня принял резолюцию, в которой признал действия РФ в Украине геноцидом.

Об этом сообщил в Twitter глава Сената Ирландии Марк Дейли.

"[...Незаконное вторжение Российской Федерации в Украину является актом геноцида, – процитировал он часть документа. – Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде России в Украине".

Согласно тексту принятой резолюции, "действия российских военных соответствуют  критериям геноцида, установленным Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него".

В резолюции отмечается, что политическое руководство РФ должно понести ответственность за преступления в Украине.

Сенат Ирландии призвал страны всего мира сохранять и усиливать санкции против России, "работая над прекращением импорта российских нефти и газа, а также угля, финансирующего российскую военную машину, направленную против украинского народа".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

Президент Владимир Зеленский называет действия РФ в Украине геноцидом. Такого же мнения президенты Польши и США.

Первой в мире признала геноцидом действия России в Украине Эстония, соответствующее решение 21 апреля принял парламент страны – Рийгикогу. В тот же день Сейм Латвии единогласно признал российскую агрессию геноцидом украинского народа. 27 апреля это сделал парламент Канады.

14 апреля Верховная Рада признала действия российских оккупантов в Украине геноцидом украинского народа.

10 мая Сейм Литвы единогласно принял резолюцию, которой признал войну РФ против Украины геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм.

11 мая геноцидом украинского народа действия российской армии в Украине признал Сенат Чехии.

Зеленский уверен, что преступления, которые Россия совершает в Украине, не имеют никаких военных целей и в будущем будут квалифицированы как геноцид украинского народа.

Теги: Россия, Украина, ООН, агрессия, геноцид, вторжение, Ирландия, преступление, парламент, резолюция, война России против Украины, конвенция, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь
  Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь
"Какими бы ни были деньги, это ужасно". СМИ назвали мировых знаменитостей, которые выступали для российских бизнесменов, связанных с Путиным
"Какими бы ни были деньги, это ужасно". СМИ назвали мировых знаменитостей, которые выступали для российских бизнесменов, связанных с Путиным
"Нет никакого оправдания этому насилию". Пеле призвал Путина прекратить войну в Украине
"Нет никакого оправдания этому насилию". Пеле призвал Путина прекратить войну в Украине
  "Должна быть уголовная ответственность". Денисенко заявила, что режиссером Байрак должна заняться СБУ
  "Должна быть уголовная ответственность". Денисенко заявила, что режиссером Байрак должна заняться СБУ
"Открыто поддерживает Россию в войне против Украины". В Стамбуле отменили концерт пианистки Лисицы
"Открыто поддерживает Россию в войне против Украины". В Стамбуле отменили концерт пианистки Лисицы
  "Кукла Путина". Суханов высказался о Собчак и заявил, что все российские оппозиционеры "больны имперскостью"
  "Кукла Путина". Суханов высказался о Собчак и заявил, что все российские оппозиционеры "больны имперскостью"
Оладьи с бананом и шоколадом. Рецепт актрисы студии "Квартал 95" Саливанчук
Оладьи с бананом и шоколадом. Рецепт актрисы студии "Квартал 95" Саливанчук
Букингемский дворец презентовал новое фото Елизаветы II
Букингемский дворец презентовал новое фото Елизаветы II
  Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты"
  Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты"
Дети бойцов Мариупольского гарнизона пограничников в Международный день защиты детей обратились к своим родителям. Видео
Дети бойцов Мариупольского гарнизона пограничников в Международный день защиты детей обратились к своим родителям. Видео
  "Маршируют с дедами на палочках перед Лениным-трупом и всем желают смерти". Мухарский назвал самую большую ошибку Запада относительно России
  "Маршируют с дедами на палочках перед Лениным-трупом и всем желают смерти". Мухарский назвал самую большую ошибку Запада относительно России
"Мой любимый крестник Андрюша особенный ребенок". Loboda впервые показала мальчика, которого крестила
"Мой любимый крестник Андрюша – особенный ребенок". Loboda впервые показала мальчика, которого крестила
"Символ всех бабищ Рашки". Дурнев показал, как выглядит победительница конкурса в аннексированном Крыму
"Символ всех бабищ Рашки". Дурнев показал, как выглядит победительница конкурса в аннексированном Крыму
"Боялась расплакаться, боялась петь, потому что в таком формате это впервые в жизни". Астафьева выступила для ВСУ
"Боялась расплакаться, боялась петь, потому что в таком формате это впервые в жизни". Астафьева выступила для ВСУ
Умерла победительница российской "Битвы экстрасенсов 12", которую в Украине транслировали на СТБ
Умерла победительница российской "Битвы экстрасенсов 12", которую в Украине транслировали на СТБ
Билли Айлиш на своем концерте развернула и поцеловала украинский флаг, который ей передала Jerry Heil. Видео
Билли Айлиш на своем концерте развернула и поцеловала украинский флаг, который ей передала Jerry Heil. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница (200282)
2
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руках. Видео (119168)
3
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ (56131)
4
Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу (54348)
5
Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения (37068)
6
"Это меня пока сдерживает". Суханов рассказал, почему до сих пор не отказался от российского паспорта (31244)
7
"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания (26685)
8
Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты" (26429)
 
 
 
 