Сенат Ирландии признал вторжение РФ в Украину геноцидом

Об этом сообщил в Twitter глава Сената Ирландии Марк Дейли.

"[...] Незаконное вторжение Российской Федерации в Украину является актом геноцида, – процитировал он часть документа. – Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде России в Украине".

Согласно тексту принятой резолюции, "действия российских военных соответствуют критериям геноцида, установленным Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него".

В резолюции отмечается, что политическое руководство РФ должно понести ответственность за преступления в Украине.

Сенат Ирландии призвал страны всего мира сохранять и усиливать санкции против России, "работая над прекращением импорта российских нефти и газа, а также угля, финансирующего российскую военную машину, направленную против украинского народа".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

Президент Владимир Зеленский называет действия РФ в Украине геноцидом. Такого же мнения президенты Польши и США.

Первой в мире признала геноцидом действия России в Украине Эстония, соответствующее решение 21 апреля принял парламент страны – Рийгикогу. В тот же день Сейм Латвии единогласно признал российскую агрессию геноцидом украинского народа. 27 апреля это сделал парламент Канады.

14 апреля Верховная Рада признала действия российских оккупантов в Украине геноцидом украинского народа.

10 мая Сейм Литвы единогласно принял резолюцию, которой признал войну РФ против Украины геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм.

11 мая геноцидом украинского народа действия российской армии в Украине признал Сенат Чехии.

Зеленский уверен, что преступления, которые Россия совершает в Украине, не имеют никаких военных целей и в будущем будут квалифицированы как геноцид украинского народа.