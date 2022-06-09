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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российское вторжение может привести к опасному загрязнению Азовского и Черного морей – Зеленский

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Зеленский: Уничтожение химической промышленности и металлургии на Донбассе грозит экологической катастрофой
Зеленский: Уничтожение химической промышленности и металлургии на Донбассе грозит экологической катастрофой
Фото: ЕРА

Вторжение России в Украину может привести к опасному загрязнению Азовского и Черного морей, об этом президент Украины Владимир Зеленский предупредил, выступая на заседании Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), речь транслировалась на YouТube-канале агентства Reuters.

По его словам, существует реальная вероятность, что в ходе войны РФ применит оружие массового поражения. Это может привести к химическому или радиационному загрязнению источников питьевой воды, бассейна Черного моря и, следовательно, части Средиземного моря. 

"Украинский Донбасс, который Россия сейчас уничтожает, стирает с лица земли, был одним из крупных промышленных центров, а это – глубокие шахты, металлургические, химические предприятия. Любые боевые действия, а тем более с использованием такого оружия, которое сейчас используется, – это угроза загрязнения подземных вод и рек, а значит – и бассейнов Азовского и Черного морей" , – сказал глава государства. 

Зеленский отметил, что все негативные прогнозы мирового сообщества относительно намерений России последовательно сбываются: она начала войну, шантажирует мир энергоресурсами, а теперь и продовольствием. 

"Все это не просто возможно, все это уже произошло, потому что Европа и мир вовремя не показали, что могут защищать свою безопасность, свободу, экономику. Россия всегда знает, что даже небольшие шаги против нашей страны неотвратимо и тяжело скажутся далеко за нашими границами", – сказал глава государства.

Контекст:

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов разработало методику, по которой будут рассчитывать объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из-за российских бомбардировок. Она зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины и вступила силу 29 апреля, об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Вражеские снаряды ежедневно попадают в нашу критическую инфраструктуру и жилые дома. Оккупант обстреливает украинские нефтебазы, химзаводы и другие промышленные объекты. Все это приводит к значительным возгораниям и к загрязнению атмосферного воздуха опасными веществами", – прокомментировал ситуацию министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец.

Теги: Россия, экология, война, химическое оружие, Черное море, Донбасс, Азовское море, металлургия, вторжение, Средиземное море, Владимир Зеленский, война России против Украины
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