Российское вторжение может привести к опасному загрязнению Азовского и Черного морей – Зеленский

По его словам, существует реальная вероятность, что в ходе войны РФ применит оружие массового поражения. Это может привести к химическому или радиационному загрязнению источников питьевой воды, бассейна Черного моря и, следовательно, части Средиземного моря.

"Украинский Донбасс, который Россия сейчас уничтожает, стирает с лица земли, был одним из крупных промышленных центров, а это – глубокие шахты, металлургические, химические предприятия. Любые боевые действия, а тем более с использованием такого оружия, которое сейчас используется, – это угроза загрязнения подземных вод и рек, а значит – и бассейнов Азовского и Черного морей" , – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что все негативные прогнозы мирового сообщества относительно намерений России последовательно сбываются: она начала войну, шантажирует мир энергоресурсами, а теперь и продовольствием.

"Все это не просто возможно, все это уже произошло, потому что Европа и мир вовремя не показали, что могут защищать свою безопасность, свободу, экономику. Россия всегда знает, что даже небольшие шаги против нашей страны неотвратимо и тяжело скажутся далеко за нашими границами", – сказал глава государства.