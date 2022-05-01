Минприроды Украины исследует загрязнение воздуха в результате бомбардировок оккупантов

Соответствующая методика расчета неорганизованных выбросов загрязняющих веществ вступила в силу 29 апреля. Она зарегистрирована в Минюсте и опубликована в Официальном вестнике Украины.

"Вражеские снаряды ежедневно попадают в нашу критическую инфраструктуру и жилые дома. Оккупант обстреливает украинские нефтебазы, химзаводы и другие промышленные объекты. Все это приводит к значительным возгораниям и приводит к загрязнению атмосферного воздуха опасными веществами", – прокомментировал министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец.

Он подчеркнул, что объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за время ведения боевых действий на территории Украины уже приравнен к выбросам одного металлургического предприятия за весь год работы.

Кроме значительного ущерба таких выбросов для окружающей среды и людей, это еще и миллионы гривен нанесенного Украине ущерба, пояснил Стрелец.

Так, например:

вследствие сгорания 100 тонн дизельного топлива размер нанесенного ущерба может составлять более 3,6 млн грн – в зависимости от объемов выбросов тех или иных загрязняющих веществ, коэффициентов опасности, воздействия на окружающую среду, масштаба происшествия;

при сгорании одного гектара леса только ущерб от выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, может составлять более 1,3 млн грн.

"С первого дня войны мы включили все возможные инструменты, чтобы мониторить, какой вред наносится оккупантами украинской окружающей среде. Вместе с подчиненными органами исполнительной власти и экоактивистами фиксируем все экопреступления рашистов. Разрабатываем алгоритмы исчисления причиненного вреда. Расширяем оцениваемые показатели", – подчеркнул министр.

Ведомство анализирует потери лесного фонда, недр, акватории, ущерб, причиненный природно-заповедному фонду, водным ресурсам и водохозяйственной инфраструктуре.

"Все это ляжет в основу материалов для обращения в Международный суд ООН и привлечения оккупанта к ответственности", – подытожил Стрелец.

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